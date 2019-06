Pour la Fête de la musique, le métro et le RER ouverts toute la nuit à Paris et en Île-de-France

Les RER A et B ouverts dans les deux sens, le reste des lignes dans le sens Paris-Banlieue

🎤 Cette année pour la #FêteDeLaMusique, laissez-vous transporter avec

- un réseau de #transportsIDF ouvert toute la nuit

- un forfait spécial à 3.5€ (voyages illimités sur le réseau)

- des conseils en direct le jour J pour profiter des meilleurs plans !https://t.co/DhmNAlFZpO pic.twitter.com/gDgcxxUpV4 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) June 16, 2019

Un forfait illimité à 3,5 euros pour la nuit, pour les non-abonnés

Déjà impatient de pouvoir voyager en pleine nuit dans le métro, avant l’expérimentation prévue en septembre ? Pour l’édition 2019 de la Fête de la musique, les transports en commun resteront ouverts du vendredi 21 au samedi 22 juin, comme l’explique Île-de-France Mobilités (l’autorité qui gère le réseau dans la région, ex-STIF) dans un communiqué.Pour ce qui est du métro, six lignes (1, 2, 4, 6, 9 et 14) vont continuer à fonctionner après la fin du service classique vers 2h15. Toutes les stations ne seront pas desservies, selon la carte d’IDF Mobilités Du côté des trains et du RER, les lignes A, B, C, D, H, J, L, N, P et R entre Melun et Montereau circuleront également la nuit. Le tout exclusivement dans le sens Paris-Banlieue (sauf les lignes A et B, dans les deux sens). Comme pour le métro, une carte et les différentes fréquences sont disponibles sur le site de l’autorité Enfin, le Noctilien – en service de 0h30 à 5h30 – sera censé s’adapter aux périmètres de sécurité et aux problèmes de circulation, pour compléter le RER et le métro.Pour l’ensemble, un forfait illimité spécial « Fête de la musique » sera disponible pour les non-abonnés, avec un prix fixé à 3,5 euros à partir de vendredi 17h jusqu’au samedi 7h. A noter qu’il ne sera pas vendu à bord des bus, et qu’il s’appliquera sur l’ensemble des réseaux sauf l’Orlyval.Un dispositif de conseils en direct est par ailleurs prévu par IDF Mobilités sur les réseaux sociaux, pour guider les voyageurs franciliens de concert en concert via le hashtag #OùEstMaMusique.