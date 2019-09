Grève RATP : d'importantes perturbations à prévoir vendredi 13 septembre

[Mouvement social] ⚠️ Trafic très fortement perturbé sur les réseaux #RATP vendredi 13 septembre. La RATP vous invite à limiter au maximum vos déplacements. Retrouvez toutes nos prévisions dès mercredi soir sur https://t.co/2ZC47fbutF, nos réseaux sociaux et notre appli. — RER A (@RER_A) September 10, 2019

Signe de l'importance que risque d'avoir le mouvement : la RATP prévient les usagers de déjà penser à trouver des solutions alternatives pour ne pas avoir à se déplacer vendredi 13 septembre.Ce seront essentiellement les lignes de métro et les bus qui seront touchés. Mais les deux lignes de RER A et B le seront également. Le RER A, essentiellement géré par la RATP circulera plus difficilement que la ligne B (cette dernière étant aussi gérée par la SNCF sur ses axes Sud et Nord).Des prévisions plus précises seront communiquées mercredi. La RATP dit réfléchir à mettre en place des solutions alternatives."On a beaucoup plus de déclarations de grève que d'habitude. On a des lignes de métro qui vont être interrompues pendant les heures creuses notamment. Nous n'avons pas vu une mobilisation de cette importance depuis longtemps", rapporte Bertrand Hammache, secrétaire général de la CGT RATP.

Tous les syndicats mobilisés

De fait, tous les syndicats de l'entreprise de transports sont mobilisés : CGT, UNSA, CFE-CGC, Sud, Solidaire et FO. Ils sont vent debout contre le projet annoncé par le gouvernement de refonte des retraites. Ils protestent en particulier contre la fin des régimes spéciaux."L'intérêt d'avoir un régime spécial est d'abord la prise en compte de la pénibilité au travail. Les agents sont confrontés à des horaires de nuit, au travail dans les souterrains et à la manipulation de produits toxiques", explique Bertrand Hammache.Car selon lui, la retraite par points "mettra à mal non-seulement l'allongement de la durée du travail mais aussi le montant de la cotisation".