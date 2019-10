D'importantes perturbations sur le RER B et D ce jeudi soir

RER B

18:57, le trafic est interrompu entre Chatelet-Les Halles et Aulnay. Reprise estimée à fin de service. (panne électrique) #RERB — RER B (@RERB) October 3, 2019

RER D

🔴 #RERD 18h43



Suite à une panne d'alimentation électrique à Paris-Nord, le trafic est interrompu entre les gares de Stade de France St-Denis et Paris Gare de Lyon dans les deux sens.

La reprise du trafic est estimée à 21h00.



Pour + d'infos : https://t.co/VOd7uE5psn — RER D SNCF (@RERD_SNCF) October 3, 2019

Lignes H et K

Des pannes perturbent très fortement les RER B et D ce jeudi 3 octobre depuis le début de la soirée.Sur le RER B, une caténaire arrachée à La Plaine - Stade de France a provoqué l'interruption totale du trafic entre Aulnay-sous-Bois et Châtelet. Elle sera maintenue jusqu'à la fin du service. Les trains circulent en revanche vers le sud, entre Châtelet et Saint Rémy / Robinson.D'autre part, une "panne électrique" perturbe très fortement le RER D ce jeudi 3 octobre depuis 18 heures. Elle se situe à la Gare du Nord.Le trafic est ainsi totalement interrompu entre les stations Stade de France St-Denis et Gare de Lyon, et ce dans les deux sens.Cette panne affecte toute la ligne et les axes Orry/Creil - Paris-Nord et Gare de Lyon -Melun/Corbeil via Evry-C. La SNCF estime une reprise du trafic vers 21h. La SNCF estime une reprise du trafic vers 21h.

Enfin, par répercussion, les lignes H et K sont aussi perturbées. La ligne H "est fortement perturbée au départ et à destination de Paris-Nord".

🔴 #LigneH : La circulation est fortement perturbée au départ et à destination de Paris-Nord. Un incident d'origine électrique dans le secteur du Stade de France a entraîné des forts ralentissements. — Ligne H SNCF (@LigneH_SNCF) October 3, 2019

La ligne K est interrompue entre les gare de Paris Nord et Mitry-Claye.