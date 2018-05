Grande Roue : derniers tours gratuits pour les Parisiens

Entre le jardin des Tuileries et les Champs-Elysées, elle faisait quasiment partie du décor et en tout cas du parcours des touristes. Installée depuis 25 ans sur la place de la Concorde, la Grande Roue va bientôt être démontée. Mais avant cela, l'accès à ses nacelles sera gratuit pendant 3 jours. Une faveur accordée aux Parisiens et aux Parisiens seulement.



Du mercredi 16 mai au vendredi 18 mai, il suffit de se présenter à l'entrée avec un justificatif de domicile. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de profiter, à 70 mètres de hauteur, de la vue imprenable sur les toits et les monuments de la Ville Lumière, c'est le moment.



La décision de ne pas renouveler la grande roue a été prise par le Conseil de Paris en novembre 2017. Plusieurs fois annoncé et plusieurs fois reculé le démontage devrait bientôt avoir lieu. Cela doit prendre 4 jours.