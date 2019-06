Incendie dans le XIe arrondissement de Paris : des habitants ont pu s'échapper par les toits grâce à des échafaudages

Incendie rue de Nemours, vue au samedi matin depuis la cours intérieure partagée avec la rue Gambey #Paris11 #incendie #ruedeNemours #Nemours pic.twitter.com/8eP9Qc3Lcs — Tom Yanowitz (@TomYanowitz) June 22, 2019

Toutes mes pensées vont ce matin aux familles et aux proches des trois Parisiennes et Parisiens décédés dans l’incendie de la rue de Nemours, dans le 11e arrondissement. Paris est en deuil. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 22, 2019

Hommage au sang-froid et au dévouement des @PompiersParis & des fonctionnaires de la @prefpolice mobilisés contre le violent incendie qui s’est déclaré à #Paris11.

Mes premières pensées vont aux proches et aux familles des victimes que j’assure de mon soutien et de ma solidarité. — Christophe Castaner (@CCastaner) June 22, 2019

Jérôme Cariati habite dans l'un des immeubles qui jouxte le lieu de l'incendie rue Oberkampf. Ce matin, faute d'électricité, il n'a pas pu ouvrir sa pâtisserie. Regroupé derrière des barrières de sécurité avec d'autres riverains, il est très affecté par le lourd bilan de l'incendie : 3 morts et 27 blessés. "Au vu de la rapidité de la propagation du feu, ce sont une cinquantaine d'habitants qu'il a en effet fallut évacuer. "L'accès à ces immeubles était très compliqué, le sauvetage nous a demandé un travail considérable, explique Florian Lointier, le capitaine de la BSPP. Une vingtaine de personnes ont été notamment été sauvées au moyen des échelles aériennes et des échelles accrochées à la force des bras."Interviewé par Le Parisien, Sébastien est l'un des habitants a avoir pu ainsi échapper aux flammes : " Des voisins ont tapé à notre fenêtre pour nous dire qu'il fallait sortir pour se sauver. Une fois sur le toit, quand on s'est enfuit par l'échafaudage, on a vu un pompier qui nous a fait passer sur celui de l'immeuble d'à côté pour y entrer grâce à une trappe", explique le jeune-homme à nos confrères.Un sauvetage difficile, largement salué par les élus de la ville. "Je tiens à saluer l’action et le professionnalisme des Pompiers Paris qui sont toujours en cours d’intervention sur les lieux de ce drame. Les services municipaux sont mobilisés pour venir en aide aux blessés et à toutes les personnes impactées par ce terrible incendie", a notamment twitté ce samedi matin la maire (PS) Anne Hidalgo.Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a rendu hommage au sang-froid et dévouement des hommes du feu.Une cinquantaine de personnes en tout ont dû être évacuées. Une trentaine sont hospitalisées, 20 ont été mises à l'abri dans une salle des fêtes de la mairie du XIe arrondissement.