Un journaliste de France 3 Paris Île-de-France interpellé hier soir

Vidéo tournée par notre journaliste au moment de son interpellation le 17 novembre.

De l’interpellation à la libération

Il y a très longtemps qu’un journaliste d’une grande chaine de télévision n’avait pas été interpellé dans ces conditions. Me Dominique Tricaud, avocat

Des heurts ont éclaté en marge d'un rassemblement contre la loi "sécurité globale" • ©France 3 Paris Ile-de-France

Un journaliste de France 3 Paris Île-de-France a été interpellé hier soir dans le cadre de la manifestation organisée devant l’Assemblée nationale pour protester contre l’article 24 de la proposition de loi sur « la sécurité globale ». Gardé à vue toute la nuit et toute la matinée, il a été remis en liberté en début d’après-midi. Il raconte :"Je me suis retrouvé à l’angle du boulevard Saint-Germain et de la Rue du Bac vers 21h. J’ai vu au loin un déploiement de forces de l’ordre vers lequel je me suis aussitôt dirigé muni de ma carte de presse. Je filmais avec mon téléphone dans mon autre main. Des policiers m’ont laissé passer sans rien me dire de particulier. Et d’un coup, je me suis retrouvé à un endroit où sept personnes avaient été interpellées, rue de Bellechasse. Une fois encore, j’ai ma carte de presse et je filme la scène avec mon téléphone. Et là, un officier, visiblement énervé, m’a interpellé. Il m’a invectivé et m’a demandé de m’asseoir auprès des autres personnes interpellés", explique notre journaliste."On a sillonné Paris pendant 4 heures. Cette longueur s’explique par le fait qu’on était 28 personnes interpellées en tout. On a fait 5 commissariats. Au final, j’ai été mis en garde à vue vers 1h15 du matin au commissariat des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement. J’y ai passé la nuit. Les policiers m’ont interrogé, mais aucune charge n’a été retenu. Je suis sorti vers 13h30 aujourd'hui", explique-t-il."J’ai néanmoins eu un ‘rappel à la loi’. Les policiers m’ont reproché de ne pas m’être ‘dispersé après sommation’ lorsqu’ils tentaient de disperser la manifestation. Mais comme je suis arrivé sur les lieux une heure après la dispersion du mouvement, on ne m’a au final jamais fait de sommation. Et tous les policiers que j’avais croisés m’ont laissé passer. J’étais au mauvais endroit au mauvais moment", précise le journaliste.Peu avant sa libération, son avocat témoignait pour France 3 Paris IDF, faisant part de son incompréhension dans cette affaire. "Aucun fait annexe n’a été reproché au gardé à vue. Ni rébellion, ni violence, ni quoi que ce soit", explique Me Dominique Tricaud. "Nous avons affaire à un fonctionnaire d’une chaîne du service public. Il n’y a pas d’ambiguïté sur son statut. Il n’est pas là parce qu’il était en train de manifester ou en train de soutenir la manifestation. Il faisait tout simplement son travail (…). Il y a très longtemps qu’un journaliste d’une grande chaine de télévision n’avait pas été interpellé dans ces conditions", insiste-t-il.Fabrice Goll, Directeur régional de France 3 Paris Île-de-France a informé que "La Direction de France 3 Paris Ile-de-France condamne avec la plus grande fermeté cette arrestation abusive et arbitraire d’un journaliste dans l’exercice de son travail et apporte bien sûr son total soutien à notre confrère".