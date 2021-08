La vitesse limitée à 30 km/h dans les rues de Paris à partir du 30 août

À partir de ce lundi, la vitesse maximale sera limitée à 30 km/h dans la plupart des rues de la capitale. Avec cette réforme, la mairie de Paris entend réduire le bruit en ville et sécuriser les rues de la ville.

Les automobilistes parisiens devront limiter leur vitesse à 30 km/h à partir du 30 août. En effet, selon nos confrères de France Bleu, la nouvelle régulation s’appliquera dans la plupart des rues de la capitale. Le boulevard périphérique restera lui limiter à 70 km/h. La mesure ne concernera pas non plus certains grands axes parisiens comme le Boulevard des Maréchaux, les Champs-Elysées ou encore l’avenue de la Grande Armée.

La vitesse y sera toujours limitée à 50 km/h. L’adjoint en charge des transports et de la mobilité à la Mairie de Paris, David Belliard avait annoncé la mesure début juillet. Celle-ci répond à une promesse de campagne faite par Anne Hidalgo lors de sa réélection.

Réduire le bruit et améliorer la sécurité

L’objectif de cette mesure est double pour la mairie. D’abord, il s’agit de réduire le bruit des transports dans les rues de la capitale. Enfin, l’autre objectif de la mesure es de « sécuriser les rues de la capitale pour les plus vulnérables : les enfants, les piétons, les cyclistes et les seniors » a expliqué David Belliard à France Info. "Les risques d’accidents sont beaucoup plus importants à 50 km/h qu’à 30 km/m" poursuit l’adjoint d’Anne Hidalgo pour justifier la mesure. Ainsi, à travers cette réforme, la mairie entend fluidifier la circulation dans les rues de Paris.

"Pour les automobilistes, c'est une mesure ahurissante"

Du côté des associations d'usagers de la route, la mesure fait débat et inquiète certains automobilistes. "C'est une mesure ahurissante qui va créer encore plus de nuisances sonores et de pollution", constate François Vallin, président de l'association Rouler Libre. Le représentant associatif a d'ailleurs confié à France 3 Paris Île-de-France que son association avait d'ores et déja enclenché des procédures judiciaires à l'encontre de cette mesure.

En effet, Rouler Libre entend attaquer l'arrête auprès du tribunal administratif début septembre. Cette action est également soutenue par d'autres associations regroupant des automobilistes, mais aussi des cyclistes. À noter qu'en moyenne la vitesse des automobiles en plein Paris n'excède pas 16 km/h.