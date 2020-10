Paris : manifestation sauvage contre le couvre-feu dans le quartier des Halles

PARIS - Manifestation anti-#CouvreFeu en cours : intervention des gendarmes-mobiles.



« Liberté ! Liberté ! » crient les manifestants. pic.twitter.com/FbaU7txsCP — Clément Lanot (@ClementLanot) October 17, 2020

Ce soir à 21h45 à #Marseille Désobéissance totale, tt le monde descend faire la fête &🖕au #CouvreFeu pic.twitter.com/DpfKp6UAiw — L'infirmier 💎 (@Infirmier0) October 17, 2020

Certains n'étaient pas d'accord pour commencer le couvre-feu ! Samedi 17 octobre, vers 21 heures, des dizaines de personnes ont manifesté dans Paris contre le couvre-feu.Plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des personnes dans une manifestation sauvage, scandant des slogans anti couvre-feu : "Tout le monde déteste le couvre-feu", "Liberté" ou encore "Travaille, consomme et rentre chez toi".Les vidéos montrent que les manifestants ont défilé dans le quartier des Halles, un quartier où de nombreux bars et restaurants sont habituellement ouverts après 21 heures.A Marseille, un rassemblement spontané similaire a également eu lieu.La mesure du couvre-feu, visant à réduire l'épidémie de Covid-19, a débuté samedi 17 octobre et devrait durer 4 semaines . Seules les personnes avec des dérogations pourront sortir entre 21h et 6h. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 135 euros.