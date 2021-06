Paris : les forces de l'ordre dispersent plusieurs rassemblements de jeunes

Vers 21h, plusieurs centaines de jeunes se sont retrouvés dans les jardins des Tuileries pour une soirée dans le cadre pour la fête de la musique. Quelques heures plus tôt un appel à se retrouver dans le jardin parisien du Ier arrondissement avait circulé sur les réseaux sociaux sous la hashtag ProjetX.

PARIS - Une soirée #ProjetX est en cours dans les #Tuileries : plusieurs centaines de jeunes font la fête. pic.twitter.com/5gqcMFycWT — Clément Lanot (@ClementLanot) June 21, 2021

Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les fêtards rapidement. D'après les premières informations, il n'y aurait pas eux de heurts entre les jeunes et les CRS.

Place Vendôme à Paris, les forces de l’ordre interviennent pour disperser un groupe de 150 jeunes profitant de la #fetedelamusique. pic.twitter.com/aLYEIBsDhX — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 21, 2021

Le cortège s'est reconstitué quelques minutes plus tard sur les quais de Seine, avant l'arrivée une nouvelle fois des forces de l'ordre pour mettre fin au rassemblement. Les jeunes se sont alors dirigés vers le parvis de l'Hôtel de Ville où des milliers de personnes ont conflué.

"Les concerts amateurs sur la voie publique sont donc interdits"

Pour ce premier jour de l’été, 2300 policiers et gendarmes sont mobilisés à Paris et en petite couronne pour veiller au respect du protocole sanitaire, a fait savoir la préfecture de police dans un communique. Les rassemblements sur la voie publique seront limités à dix personnes précisant que "les concerts amateurs sur la voie publique sont donc interdits", a indiqué la préfecture.

Des concerts pourront être organisés en intérieur ou dehors, uniquement au sein d’espaces périmétrés, avec un public assis et dans le respect du protocole élaboré par le ministère de la Culture, en respectant le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies conformément à la réglementation sanitaire, et en assurant la distanciation entre les personnes.

"Des concerts pourront également être organisés dans les bars et restaurants, avec un public assis conformément aux règles actuelles de fonctionnement de ces établissements. Les exploitants devront s’assurer que les concerts qu’ils organisent ne se traduisent pas par des attroupements au sein et aux abords des établissements. Le port du masque reste obligatoire dans les lieux de passage, denses ou mettant des personnes en contact prolongé, et dans tous les lieux clos", précise le protocole.