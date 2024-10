Tony Estanguet parrain des illuminations des Champs-Elysées

Le nom de la personnalité qui illuminera les Champs-Elysées à Paris le 24 novembre a été dévoilé : il s'agit de Tony Estanguet. Le triple champion olympique et ancien président du comité d'organisation des JO lancera les festivités de fin d'année sur l'avenue la plus célèbre du monde.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Tony Estanguet va retrouver les Champs-Elysées! Alors qu'il a descendu l'avenue le 14 septembre dernier avec tous les athlètes français ayant participé aux Jeux olympiques, le Béarnais va cette fois être sur scène pour appuyer sur le buzzer et faire briller les guirlandes. Le spécialiste du canöé-slalom succède ainsi au comédien et réalisateur Gilles Lellouche, parrain de l'édition 2023.

Tony Estanguet lors de la parade des athlètes français des JO de Paris sur les Champs-Elysées le 14 septembre 2024 • © AURELIEN MORISSARD / POOL

Découvert par le grand public grâce à ses exploits et médailles d'or aux Jeux olympiques de Sidney, Athènes et Londres et ses titres de champion du monde, Tony Estanguet a ensuite embrassé une carrière de dirigeant au CIO (Comité International Olympique) avant de diriger l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il aurait, selon plusieurs médias, décliné le poste de ministre des sports dans le gouvernement Barnier.

Lors de la conférence de presse ce lundi, le comité Champs-Elysées a partage ce message de Tony Estanguet: "Je suis très heureux d'être le parrain 2024 des illiminations des Champs-Elysées et de clôturer en beauté, ensemble, cette année exceptionnelle. Rendez-vous le dimanche 24 novembre sur la plus belle avenue du monde pour inaugurer ces illuminations, et continuer de faire rêver le monde."

Chaque année, l'illumination des 400 arbres des Champs-Elysées marque symboliquement l'entrée dans la période des fêtes de fin d'année. Le spectacle est à découvrir jusqu'à début janvier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues sur l'avenue pour ce rendez-vous qui depuis des dizaines d'années à vu des personnalités de la culture ou du sport prêter leur image à l'événement.

Les illuminations des Champs-Elysées, à vivre en direct sur France 3 Paris Ile-de-France le 24 novembre.