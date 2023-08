Rentrée scolaire 2023 : où acheter des fournitures scolaires pas chères à Paris et en Île-de-France ?

Selon une enquête menée par la Confédération syndicale des familles (CSF), publiée ce mercredi, le coût des fournitures scolaires augmente de 11,3 %. Malgré le versement de l'allocation de rentrée scolaire, certaines familles ne pourront pas faire face. On vous explique où acheter des fournitures scolaires sans se ruiner.

Classeurs, cahiers grands carreaux, stylos quatre couleurs et tenue de sport… Il va falloir débourser plus en cette nouvelle rentrée scolaire. Inflation oblige. Selon une enquête menée par la Confédération syndicale des familles (CSF), publiée ce mercredi, le coût des fournitures scolaires augmente de 11,3 % par rapport à l'an dernier. "On constate un lourd impact de l'inflation", a indiqué Johan Jousseaume, secrétaire confédéral en charge de l'éducation à la CSF, lors d'une conférence de presse.

233 euros pour un élève en primaire

Selon l'enquête menée sur 109 ménages membres de la CSF, il faut débourser 233 euros pour un élève en école primaire contre 190 euros en 2022 (+23%), 371 euros pour un collégien (+3,5%) et 427 euros pour un lycéen (+3,1%).

Les vêtements et l'équipement sportif représentent les postes de dépenses les plus affectés avec une hausse de 12%, tandis que le coût de la papeterie augmente de 25%, selon le rapport de la CSF.

Au total, "les familles devront dépenser entre 900 euros et 1.700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant", pointe le rapport. Un coût que de nombreuses familles ne peuvent pas supporter. Et ce, malgré le versement ce mercredi 16 août de l' ARS, l'Allocation de rentrée scolaire, qui a été revalorisée de 5,6% par rapport à l'année dernière. Un "coup de pouce appréciable dans le contexte d'inflation que l'on connaît, mais malheureusement cela ne suffira pas à encaisser le choc de l'inflation que les familles vivent au quotidien", a pointé ce mercredi sur franceinfo Grégoire Ensel, président national de la Fédération de parents d’élèves FCPE.

Seconde main, achats groupés et ventes Emmaüs

Face à la hausse des coûts de la rentrée, les familles choisissent souvent de réutiliser les fournitures scolaires des années précédentes. "36% des fournitures scolaires en cours élémentaires sont réutilisées", pointe Annie Giroud, en charge du secteur éducation à la CSF. De nombreux sites internet comme, Leboncoin propose des fournitures, cartables, basket de sport ou vêtements.

Les achats groupés se sont également développés. Ils sont organisés par les associations de parents d'élèves qui peuvent négocier les prix avec les grandes surfaces ou les fournisseurs. Les prix peuvent ainsi diminuer de 20 à 30 %.

Les communautés Emmaüs proposent également des grandes ventes de fournitures scolaires à prix cassés.

En Essonne, la communauté Emmaüs de Longjumeau a organisé la première grande vente de l'été à Ballainvilliers. Elle a commencé le 12 août dernier et dure jusqu'à épuisement des stocks. Les prix sont imbattables.

Dans le Val-de-Marne, la communauté d'Ivry-sur-Seine propose une grande vente de fournitures scolaires du 19 au 26 août prochains.

À Paris, une vente spéciale rentrée se tiendra à la boutique Emmaüs Défi, rue Riquet dans le XIXe arrondissement.

À quand la gratuité des fournitures scolaires ?

La FCPE relance la question de la gratuité des fournitures scolaires : "Il y a un an, jour pour jour quasiment, sur franceinfo, Olivier Klein, qui était ministre de la Ville et du Logement, souhaitait travailler avec Pap Ndiaye (ancien ministre de l'Education) sur la question de la gratuité des fournitures scolaires pour les quartiers populaires. Nous n'avons pas entendu d'annonce ces jours-ci sur ce sujet. Nous le remettons sur la table et demandons qu'on y travaille", assure Grégoire Ensel.