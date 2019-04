Une grue risque de s'effondrer : des immeubles évacués dans le 16e arrondissement de Paris

Plusieurs immeubles ont été évacués ce vendredi matin vers 7h rue de l'Assomption dans le 16e arrondissement de Paris. A l'origine du péril : la grue d'un chantier qui menaçait de s'effondrer suite à un affaissement de la voirie.

En tout, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont donc dû partir précipitamment de leurs domiciles et qui ont été prises en charge dans le gymnase d'un lycée voisin. Elles ne savent pas encore si elles pourront revenir chez elles ce soir. Car si la mairie du 16e arrondissement indique qu'il n'y a plus de péril, les pompiers sont toujours en cours d'intervention.



D'après notre journaliste sur place, la grue destabilisée était installée sur le chantier d'une construction d'une résidence pour personnes âgées.

Un périmètre de sécurité a été mis en place tout autour et la rue de l'Assomption reste bloquée pour l'heure. Des opérations de confortement sont en cours afin d’écarter tout risque de chute de la grue.