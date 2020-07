Le traditionnel feu d'artifice du 14 Juillet aura bien lieu à Paris, mais sans public

Des zones restreintes à la circulation

© Ville de Paris

Un concert à huis clos

Un temps remis en cause en raison de la crise sanitaire, le feu d'artifice aura finalement bien lieu mardi 14 juillet au soir.Il sera "le symbole de la résilience de notre capitale et de notre Nation et un hommage à tous les héros du quotidien qui ont œuvré pendant la durée de l’épidémie", selon les mots d'un communiqué conjoint de la Ville et de la préfecture de police de Paris.Mais cette année, pas question en revanche d'y assister en nombre en raison de "l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes", poursuit ce communiqué.La préfecture va donc mettre en place une zone d'exclusion sur plusieurs endroits de la capitale. En premier lieu sur le Champs-de-Mars où il sera interdit d'accéder dès 11h le matin.Ensuite, le Trocadéro et le pont d'Iéna seront aussi fermés, mais plus tard dans la journée, à partir de 16h.Enfin, l'interdiction sera étendue à partir de 19h du pont de Grenelle jusqu’au pont de l’Alma (avec le Champs-de-Mars et le Trocadéro).Les stations de métro dans et aux alentours de cette zone seront fermées. "Seuls les riverains, résidents des hôtels et professionnels en mission pourront accéder à ces zones, sur présentation d’un justificatif", explique la préfecture de Police.Le concert de l’Orchestre national de France avec la présence du Chœur et de la Maîtrise de Radio France aura bien lieu au pied de la Tour Eiffel, mais sans public.Le "Concert de Paris" est le premier grand spectacle européen de musique classique à être maintenu. L'ensemble sera dirigé par la cheffe d’orchestre Eun Sun Kim. Un évènement qui sera retransmis en direct sur France 2 à partir de 21h10 et qui sera suivi du feu d'artifices vers 23h.