"Un manque dramatique de vocations": les bouquinistes de Paris s'inquiètent du peu de candidatures pour reprendre des boites vacantes

L'appel d'offre a été déposé le 16 septembre dernier par la mairie de Paris et prendra fin le 14 octobre prochain. Les bouquinistes estiment que cela ne laisse pas assez de temps pour déposer des candidatures.

Depuis mi-septembre, la mairie de Paris propose de "postuler pour devenir bouquiniste." Le 16 septembre dernier, la municipalité de la capitale a publié l'appel d’offres pour attribuer les emplacements des bouquinistes devenus vacants.

L'appel est ouvert jusqu'au 14 octobre. Selon l'association culturelle des bouquinistes de Paris, ce délai est trop court. "Pour les 16 emplacements, il n'y a pour l'instant eu que 5 candidatures", s'inquiète Jérôme Callais, président de l'association.

Un secteur en crise

Pour expliquer ce manque de candidatures, l'association évoque au sujet des bouquinistes un "dramatique manque de vocation." Selon Jérome Callais, cela s'explique car "notre métier est mal connu, on a besoin de l'aide de la Mairie de Paris pour susciter l'envie chez les jeunes de devenir bouquiniste."

D'après lui, le plus important pour créer des vocations reste la transmission. "On doit pouvoir montrer que nous avons des traditions et des modes de fonctionnement spécifique à notre métier pour que la profession perdure dans le temps."

À Paris, il existe plus de 900 boîtes de bouquinistes qui abritent 900 000 livres anciens selon la mairie de la capitale.