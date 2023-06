VIDEO. Sécheresse : de nouvelles restrictions d'eau touchent l'Île-de-France

Après la nappe de Champigny à l'est de la Seine-et-Marne, ce sont désormais les communes traversées par l'Orvanne au sud qui doivent limiter leur consommation. Pour les habitants, c'est presque devenu une habitude.

Deux semaines sans pluie et des restrictions d'eau, pas de quoi inquiéter les habitants de Flagy. L'année dernière, la commune, traversée par la rivière Orvanne, a déjà connu des limitations d'usage de l'eau alors Maria Sobral ne craint pas trop pour son potager : "on n'est pas inquiets puisqu'on a le droit d'arroser encore le matin et le soir donc je pense que nos légumes pousseront comme les autres années".

Maria garde un œil attentif sur son jardin et l'arrose tous les jours • © France 3 PIDF

Désormais, une cinquantaine de communes en Seine-et-Marne, autour de la nappe de Champigny à l'est et de la rivière Orvanne au sud sont soumises à des restrictions d'eau. L'arrosage des jardins est restreint à certains horaires, le remplissage des piscines privées est limité, le lavage des façades, des trottoirs et des terrasses est interdit.

Mairie et habitants s'adaptent

Dans la commune très fleurie de Flagy, les élus et l'employé communal ont déjà pris des mesures. "Depuis quelques années, nous nous sommes adaptés à cet état de sécheresse. Bastien, notre employé communal, commence très tôt pour pouvoir arroser. De plus, (...) on ne met plus du tout les mêmes fleurs, pour s'adapter justement et éviter l'arrosage intensif" explique Jean-Luc Bauduin, second adjoint au maire de Flagy.

Malgré la sécheresse, les fleurs sont toujours présentes à Flagy • © France 3 PIDF

Des gestes citoyens adoptés par de nombreux habitants, Chantal Bourgeois réside à Flangy : "je peux récupérer l'eau que j'utilise, par exemple, pour laver ma salade. Je la garde pour arroser mes fleurs, j'achète moins de fleurs bien évidemment et je fais attention à ce que ce soit des fleurs qui supportent plus la chaleur".

Les rosiers de Chantal se portent bien grâce à ses gestes éco-responsables • © France 3 PIDF

Dans les jours à venir, d'autres communes devraient être concernées par les restrictions d'usage de l'eau en Seine-et-Marne notamment autour des rivières Le Lunain et Le Fusain.

