Journée des oubliés des vacances : 5.000 enfants d'Île-de-France à la plage de Cabourg, avec le Secours populaire

Ils n'ont pas eu la chance de partir en vacances, mais ont pu mettre les pieds dans l'eau le temps d'une journée.d'Île-de-France ont participé mercredi à la traditionnelle "journée des oubliés des vacances" organisée par le Secours populaire français.A Cabourg, dans le Calvados, ces petits Franciliens se sont retrouvés pour une journée à la plage, autour d'animations, encadrées par des bénévoles de l'association. Pour relier l'Île-de-France à la Normandie, c'est une sacrée logistique qui a été mise en place, avec pas moins de 120 cars, partis des huit départements de la région parisienne entre six heures et huit heures du matin.Sur place, quelqueétaient mobilisés : surveillance de la baignade, accompagnement des enfants, installation du matériel, distribution des gâteaux, et bien sûr des goûters...Pour les enfants, pas question de rester les pieds dans le sable. "Au début c'était un peu dur, parce que l'eau était froide. Mais on s'est habitués", confie, 12 ans, originaire de Villepinte en Seine-Saint-Denis. "Je me suis bien amusée", sourit, 11 ans, également de Villepinte."Un Français sur deux ne part en vacances, et un enfant sur trois", rappelle, président du Secours populaire français. "Ce problème des vacances est un problème sociétal."