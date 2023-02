Video. Paille, chanvre, terre crue... Et si le BTP se mettait au vert pour réduire son empreinte carbone

En France, le secteur du bâtiment représente 44 % de la consommation d’énergie et près de 25 % des émissions de CO2, selon le ministère de la Transition écologie et de l’environnement. Comment le secteur du BTP peut-il réduire son impact sur l’environnement ? En construisant autrement.

Tout savoir sur : La Fête des Lumières 2022 à Lyon

Alors que la réglementation environnementale (RE 2020) devient plus stricte, les acteurs du bâtiment doivent construire mieux et autrement. En utilisant par exemple des matériaux régionaux géo-sourcés et biosourcés. Découverte de chantiers plus écologiques en Île-de-France. Une série de Valentine Ponsy, Méryl Loisel, Gilles Bézou, Denis Tanchereau et Marylou Czaplicki.

Episode 1 : La terre crue

C’est le retour de la terre crue. Déclinée sous de multiples formes, elle est utilisée sur de nombreux chantiers franciliens. Une fabrique s’est même installée à Sevran, en Seine-Saint-Denis – et c’est une première. Elle récupère les terres issues des chantiers du Grand Paris. L'objectif : réemployer pour bâtir sans polluer.

durée de la vidéo : 00h03mn06s Série le BTP, construire autrement, épisode1 : la terre crue • ©France3 PIDF

Episode 2 : La paille

La paille est un très bon isolant naturel, produit en quantité suffisante dans notre région pour alimenter le secteur du BTP. Il n’y a pas que les maisons que l’on peut construire avec de la paille. Les équipements publics et collectifs peuvent aussi en bénéficier. Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, s’est inscrite dans cette démarche il y a plus de 10 ans.

durée de la vidéo : 00h03mn05s Série : le BTP construire autrement, épisode 2 • ©France3 PIDF

Episode 3 : Le chanvre

A Ocquerre en Seine-et-Marne s'est installé un centre de formation des apprentis pas tout à fait comme les autres. Spécialisé dans le secteur du BTP, il forme les ouvriers de demain et doit répondre à une demande grandissante. Il est en pointe dans les filières dites "vertes" comme le chanvre.

durée de la vidéo : 00h03mn12s Le BTP, construire autrement, épisode 3 • ©France3 PIDF

Episode 4 : Les maisons passives

Alors que le bâtiment représente près de 45% de la consommation énergétique nationale et de plus 25 % des émissions de gaz à effet de serre, des maisons individuelles bas carbone au prix du marché ont été construites à Montgeron en Essonne. Nos habitations de demain ?