D'Argenteuil à l'Elysée : l'affaire Lamdaoui rebondit

Mohamed Belaïd, ancien chauffeur de François Hollande et de Faouzi Lamdaoui, a été interné 6 jours à l'Hôpital d'Argenteuil pour "trouble délirant". Un internement de force qu'il explique par des pressions politiques de Faouzi Lamdaoui pour le "faire taire". / © France 3 IDF

"Ces trois mises en examen, c'est une première victoire. C'est l'une des premières fois que l'on prend mon client Mohamed Belaïd au sérieux. Il est longtemps passé pour un fou qui délirait. Là, un juge d'instruction, estime que ce qu'il dit est sérieux" se réjouit son avocate, Maître Pauline Baudu-Armand.

Faouzi Lamdaoui, Conseiller de l'Elysée de 2012 à 2014, a-t-il exercé des pressions sur les deux commissaires de police mis en examen pour "violation du secret professionnel" ? / © France télevisions

2012 : Première plainte contre François Hollande et Faouzi Lamdaoui pour travail dissimulé

Faouzi Lamdaoui me promettait de me payer. Il me disait que j'aurais un contrat, se rappelle Mohamed Belaïd.



"Faouzi Lamdaoui a proposé de l'argent à ma femme pour être gérante fantôme de sa société"

L'histoire decommence au. Il y entre comme simpleRapidement, il se rapproche de, quiParachuté dans la 5ème circonscription du Val d'Oise, ce proche de François Hollande a perdu les élections législatives de 2007 mais s'est imposé comme 2ème adjoint du nouveau maire socialiste d'Argenteuil, Phililppe Doucet.Le militant dévoué, originaire comme Faouzi Lamdaoui d'Algérie, devient un peu son homme à tout faire : il le conduit partout, va lui achetet les cigares, chercher ses vestes au pressing....et, alors premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste.MaisEnil déposecontre les deux hommes.Mais François Hollande est protégé par son immunité présidentielle.L'affaire est finalement classée sans suite.Reportage Tania Watine/ Louise Simondet France 3 Paris Île-de-France - Décembre 2014En déposant sa plainte, Mohamed Belaïd vérifie le registre du Tribunal de commerce de Paris car Faouzi Lamdaoui est également chef d'entreprise.Il découvre alors lacelui qui est alors devenu Conseiller à l'égalité et à la diversité de l'Elysée,

L'ex-chauffeur se remémore cette proposition surprenante quelques années auparavant.



"Faouzi Lamdaoui avait appelé ma femme. Il lui avait proposé de lui verser, chaque mois, 500 euros si elle acceptait d'être gérante de son entreprise. Elle avait refusé car elle trouvait bizarre de toucher de l'argent en restant à la maison", Mohamed Belaïd.

"Ils ont voulu me faire taire"

Divulgation d'informations confidentielles

Trois mises en examen

Dominique Serniclay, commissaire divisionnaire du XIIe arrondissement de Paris, mis en examen pour "violation du secret professionnel" / © Source proche de l'enquête

Abdelhafid Chraiet, chef de la sûreté urbaine d'Argenteuil de 2008 à 2014. Il a chapeauté l'internement d'office de Mohamed Belaid puis transmis son expertise psychiatrique à Faouzi Lamdaoui. / © Source proche de l'enquête

Nous réservons nos explications à la justice, l'instruction est encore en cours, nous ont répondu, en substance les avocats des trois hommes mis en examen.

J'irai jusqu'au bout, conclut d'une voix douce et déterminée Mohamed Belaid. Moi je n'ai rien à me reprocher.

Il dépose alorsCette fois, l'enquête avance et permet de mettre à jour un système frauduleux.Les enquêteurs suspectent Faouzi Lamdaoui d'avoir déclaré au fisc beaucoup moins d'argent que ce qu'il a perçu en realité, en changeant régulièrement de nom de societé et de statut.Jugé en correctionnelle en 2015 pour «abus de biens sociaux», «blanchiment d'abus de biens sociaux» et «faux et usage de faux»,par la Cour d'appel de ParisEn déposant plainte contre Faouzi Lamdaoui en 2012, Mohamed Belaïd ne pensait pas mettre le pied dans un telSes amis lui avaient déconseillé de s'attaquer ainsi "à des gens puissants".Car,de se battre sur le, l'ancien militant et ex-cadre de la grande distribution,Même le Sunday Times s'interesse au "chauffeur de François Hollande".Forcément, cela n'aC'est alors que commence leUn acte mouvementé qui vaReportage Tania Watine/ Louise Simondet France 3 Paris Île-de-France - Mai 2019Alors que la police et la justice tirent le fil de la pelotte des entreprises de M. Lamdaoui, lesqui s'apprêtent à écrire sur cette affaireL'un d'eux reçoit, sans l'avoir demandé, leLe Système de traitement des infractions constatées ( STIC ) est un fichier de police confidentiel qui regroupe les informations concernant les auteurs d'infractions interpellés par la police nationale.Ayant un passé houleux de dépôt de plaintes avec Faouzi Lamdaoui et son entourage, le STIC de l'ancien militant compte quelques lignes.Ce qui est censé prouver qu'il est "Ce queInformé de ces divulgations d'informations confidentielles,Des journalistes, du "Monde" et de "20 Minutes" affirment avoir reçu, en 2012, des appels d'un homme qu'ils n'avaient pas sollicité et qui se présente comme le commissaire d'Argenteuil.Il les aurait appelés pour prendre fait et cause pour M. Lamdaoui, leur dire à quel point M. Belaïd était "peu fiable" et "mythomane".Des appels vécus par ces journalistes comme un "coup de pression" alors qu'ils s'apprêtaient à sortir leur article.Quelques mois plus tard, le patron de la Sûreté urbaine d'Argenteuil, le commissaire Abdelhafid Chraiet va selon l'IGPN "faire preuve d'une implication peu ordinaire pour un chef de service".Le 20 juin 2013, il organise l'interpellation de Mohamed Belaïd qui, après un passage éclair chez un psychiatre, se retrouve interné au service psychiatrique de l'Hôpital d'Argenteuil pour "trouble délirant".Il y passera 6 jours avant d'être "libéré" par un psychiatre qui ne comprend pas ce que M. Belaid fait dans son service.Selon une source proche du dossier, le commissaire Chraiet aurait transfèré à Faouzi Lamdaoui l'expertise psychiatrique à l'origine de l'internement de Mohamed Belaïd.Un fait qu'aurait reconnu le conseiller de l'Elysée, arguant l'avoir demandé au policier parce qu'il se sentait "en danger" à cause de M. Belaïd.Ce qui lui aurait permis de justifier enuiste une demande de protection rapprochée., qui a momentanément quitté la police et travaille dans la sécurité privée à Lindres, a été, actuellement directeur des relations institutionnelles et publiques de Veolia pour la zone Afrique-Moyen-Orient, est lui aussiMême réponse à chaque fois :Après une première plainte à l'IGPN, Mohamed Belaïd a déposé plainte avec constitution de partie civile au Parquet de Paris en janvier 2017.Début 2018, un juge d'instruction est nommé.L'enquête s'accélère avec ces 3 mises en examen.Mais cela ne signifie pas encore qu'il y aura un procès.Il faut attendre la fin de l'instruction et les réquisitions du juge, d'ici à plusieurs mois.En attendant, c'est une première victoire pour Mohamed Belaid, dont la vie professionnelle et personnelle ont été bouleversées par ces douze années de combat pour retrouver son honneur.