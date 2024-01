Après le décès d'un sans domicile fixe à Créteil, une enquête est ouverte pour non-assistance à personne en danger

Une enquête pour non-assistance à personne en danger a été ouverte à Créteil après la mort dimanche d'un homme sans abri découvert en hypothermie dans la rue, a indiqué lundi le parquet à l'AFP. L'homme a tenté d'appeler le Samu pour demander de l'aide, mais en vain.

Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que la région parisienne était touchée par une vague de froid, un homme sans domicile fixe a été découvert à Créteil dans le Val-de-Marne peu avant 04h20 par une patrouille de police en hypothermie sévère, a détaillé une source policière, confirmant une information du Parisien. Environ vingt minutes auparavant, poursuit cette source, l'homme a tenté d'appeler le Samu pour demander de l'aide, sans que les secours n'envoient de véhicule médical.

Pris en charge par la police, il a été transféré à l'hôpital Henri-Mondor avec pronostic vital engagé et y est décédé quelques heures après, rapporte Le Parisien. Sa température corporelle - mesurée aux urgences - est descendue jusqu'à 27°C, a précisé la source policière.

Une enquête du chef non-assistance à personne en danger

Sollicité lundi au sujet de ce décès, le parquet de Créteil a indiqué à l'AFP qu'"une enquête du chef non-assistance à personne en danger est en cours au commissariat de police de Créteil". Quelques jours auparavant, mardi matin, un homme sans abri avait été découvert sans vie sur la voie publique au Kremlin-Bicêtre dans le même département, a-t-on appris par la même source policière.

Le 8 janvier, face aux températures très basses ressenties jusqu'au lendemain, la préfecture du Val-de-Marne avait activé le plan "grand froid". Dans un communiqué, elle avait rappelé "combien il est important que toute personne en situation de détresse dans l'espace public soit signalée au 115, service d'appel d'urgence gratuit".

En 2022, au moins 624 personnes sans domicile fixe étaient décédées dont plus d'un tiers d'entre elles lors de l'hiver, décompte le rapport non exhaustif du collectif "Les morts dans la rue" publié en novembre. Selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, 330.000 personnes étant sans abri en France en 2022, une hausse de 30.000 par rapport à 2021 et un nombre multiplié par deux par rapport à 2012.