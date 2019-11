Violences conjugales : Emmanuel Macron en visite au tribunal de Créteil

Le président devait rencontrer une femme victime qui lui présentera son parcours, de la signalisation des faits à la décision judiciaire. La ministre de la Justice Nicole Belloubet et la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes Marlène Schiappa s'entretiendront dans le même temps chacune avec une autre victime, en présence d'accompagnatrices de l'association Tremplin 94 - SOS Femmes.



Emmanuel Macron et les deux ministres rencontreront ensuite des responsables du bureau d'aide aux victimes, mis en place par le Tribunal de grande instance (TGI) de Créteil. Quatre associations d'aide sont implantées dans ce tribunal qui a pris ces dernières années une série d'initiatives pour accélérer les procédures d'aide aux femmes victimes de la violence de leur conjoint.



Le TGI de Créteil est le deuxième tribunal qui distribue le plus d'ordonnances de protection, après celui de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.



A lire aussi