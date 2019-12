APPEL A TEMOIGNAGES. Il y a 20 ans, l'Erika sombrait, racontez-nous votre marée noire

"Comme du chewing-gum"

Je n'avais jamais vu ça ! le pétrole c'était comme du chewing-gum - Sébastien Toussaint

Le 11 décembre 1999, l'Erika, parti de Dunkerque pour rejoindre la Sicile, est en perdition, victime "d'une défaillance de sa structure", par gros temps dans le golfe de Gascogne.Le lendemain, le 12 décembre, les 26 membres d'équipage, tous Indiens, sont sauvézs par hélitreuillage alors que les deux parties du pétrolier coulent ensuite par 120 m de fond, malgré une vaine tentative de remorquage vers le large de la partie arrière.En raison d'une météo difficile, les opérations de pompage sont compliquées. Le 23 décembre, les premières galettes de fioul touchent les côtes du Finistère sud.Le lendemain, le jour de Noël, ce sont des centaines de kilomètres qui commencent à être souillés par les galettes et le début de plusieurs mois d'un travail harassant pour enlever les quelque 20 000 t de fioul qui se sont échappées des brèches de la coque."A l'époque j'avais 25 ans, j'étais militaire sur la base aérienne 115 d'Orange et j'étais de permanence entre Noël et le jour de l'an", se souvient Sébastien Toussaint, "de ce fait, j'ai été alerté le jour du 2 janvier pour partir une semaine et nous sommes restés trois mois", logés dans les chalets d'un centre de colonie de vacances en presqu'île guérandaise."Arrivés sur place, nous avons été les premiers à commencer le nettoyage des plages et nous étions très mal équipés", poursuit Sébastien, "le matériel mis à notre disposition était une pelle et des poubelles en plastique et, bien sûr, une benne à ordures dans laquelle nous mettions tous ces déchets de pétrole".D'abord équipés de pantalons de pluies et de gants, "sans les masques pendant environ une semaine", avant de recevoir un équipement mieux adapté, le militaire et son unité, une centaine d'hommes, nettoient inlassablement les plages​​​ de 7h30 du matin à 22h, "ravitaillés par la ville de Guérande pour les repas"."Nous arrivions à sortir par jour environ une tonne de pétrole, sachant que nous étions une vingtaine de militaires par crique", explique Sébastien, aujourd'hui retraité militaire, "on ramassait les oiseaux et on les classait par espèces afin qu'ils puissent être comptabilisés".

"Cela m'a énormément marqué car j'ai des collègues qui sont tombés malades au bout d'une semaine suite à l'inhalation de ce pétrole, beaucoup avaient mal à la tête", conclut Sébastien, qui précise avoir été "vaillant durant ces trois mois" et ne pas avoir eu de répercussion sur sa santé par la suite.



"Ça puait la mort"

Pierre Vanzini a suivi le naufrage de l’Erika par l’intermédiaire de "l’internet balbutiant de la BNF François Mitterrand. A l’époque, étudiant à Paris, je faisais mon mémoire de maitrise".



Originaire de Belle-Ile, il devait rentrer pour les fêtes, "mon voyage de retour s’est arrêté à Quiberon. Il y avait du fioul partout. Ça puait la mort", témoigne-t-il, "nous nous sommes regroupés avec quelques copains du lycée de Vannes. On n'avait rien. Je me souviens d’avoir récupéré des gants troués, déjà pourris par le fioul et d’avoir amassé des quantités insignifiantes à la main".



"Nous avons essayé d’attraper des cormorans maculés de fioul. Avec rien. Des gars de la LPO, crevés, nous ont gentiment dit de dégager", poursuit Pierre, "les amateurs, même armés de bonnes intention ne servaient a rien. Certains de mes potes sont allés aider à démazouter les oiseaux dans des centres. Je suis rentré à Belle Ile"



"Je me souviens encore de ma colère en entendant les mots de Dominique Voynet (alors ministre de l'Ecologie, NDLR) : "ce n’est pas une catastrophe écologique majeure". Mon cul...", termine-t-il.





