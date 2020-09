Nantes : à 8 ans, Seiji crée son premier jeu vidéo pour la mythique console Nintendo NES

Seiji réalise le pixel art de son jeu Kubo 3 pour Nintendo NES • © SJ Game

Un personnage de kubo 3, sur la papier, puis colorisé et animé pixil par pixel ! • © SJ Game

La console Nintendo NES a fait le bonheur de générations d'enfants à partir de 1987 en France. Avec son design incroyable noir et gris de rétroprojecteur, sa manette filaire toute riquiquitte, elle a été à l'origine de la déferlante des jeux vidéo familiaux autour de la planète. Super Mario est né là !Enfant, Sylvain a passé des jours et des nuits sur ces jeux de casses briques ! Devenu analyste programmeur et papa d'un petit Seiji, il a ressorti la vieille console, il y a 3 ans de ça. Et l'enfant s'en est emparé, au point de concevoir des jeux nouveaux."Les jeux se diffusent via des cartouches que les collectionneurs s'échangent dans des bourses, les salons et sur les réseaux sociaux. Il y a une quinzaine de créateurs en France, moins de 300 dans le monde".Sylvain avait envie de créations nouvelles : "on a regardé comment créer un jeu nouveau, et fait l'acquisition d'un logiciel pour le réaliser. Seiji intervient en amont du jeu, réalise les dessins de travail, le design, le scénario, les personnages".Seiji, comme tous les enfants, a fait sa rentrée aujourd'hui, laissant de côté sa console. "Il sait que ça correspond à ce qu'il sait faire, dessiner, traduire les dessins en pixel art, l'assemblage. Je réalise le code pur, Seiji veut un monstre qui crache le feu et fait un salto ? J'écris dans une librairie de programmes, Seiji les utilise et je débugge !"Au début de l'année Seiji est allé avec ses parents aux USA, chez Nes Maker. Là où l'on fabrique des jeux Nintendo, et bien d'autres encore ! La visite et la rencontre ont été déterminantes pour le gamin, et sans doute aucun, pour son papa !Jusqu'à présent, tous deux se contentaient de réaliser des jeux nouveaux et de les distribuer par le biais des réseaux d'amateurs, cette fois ci avec Kubo 3, ils ont franchi une étape importante."Nous avons trouvé un éditeur pour réaliser les cartouches, fabriquer la boite et l'imprimer, éditer le manuel d'accompagnement. 50 cartouches ont été mises en vente, presque toutes vendues. Avec un coût de fabrication de 20 €, et un prix de vente de 35 € avec le port, on fait une toute petite marge dessus !" L'argent de poche de Seiji !