VIDEO. Nantes : une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble situé près du stade de la Beaujoire

Une explosion a déclenché un incendie au 5e étage d'une tour de 15 étages située rue Gustave Eiffel, près de la Beaujoire, dans le nord de Nantes ce dimanche vers 18h30.Trois étages ont été aussitôt évacués, le 5e mais aussi, par sécurité, l'étage au dessus et en dessous.François Fornes, habitant de la tour voisine a filmé l'incendie. Ancien sapeur-pompier, il a aidé les habitants à quitter la tour dès les premières minutes de l'incendie.Un important dispositif de secours a été déployé sur place, l'incendie maîtrisé à 20h10. Selon des témoignages recueillis par nos confrères de Presse Ocean, une odeur de gaz a été ressentie.14 personnes ont été incommodées par les fumées, 10 adultes et 4 enfants pris en charge par le Samu et placés en observation sur place. Sept victimes en secours relatif ont été évacuées vers le CHU de Nantes.Les pompiers étaient, en ce milieu de soirée, en train de vérifier un à un les appartements pour s'assurer qu'il n'y pas de victimes.Le feu a complètement détruit un appartement du 5e, deux autres ont été touchés, un au même étage et un autre au 3e.Les circonstances de l'explosion restent pour le moment inconnues.La Nantaise d'habitation, bailleur de l'immeuble, s'organise pour un éventuel relogement des habitants de la tour, 220 personnes évacuées, gaz et électricité ayant dû être coupés dans l'immeuble. Vers 22h30, les habitants qui le souhaitent ont cependant pu retourner chez eux mais gaz et électricité restent coupés.56 pompiers et 20 véhicules de secours ont été mobilisés.