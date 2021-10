Nantes : manifestations contre la venue d'Éric Zemmour au Zénith

La venue d'Éric Zemmour, polémiste d'extrême droite et probable candidat à l'élection présidentielle en 2022, au Zénith de Nantes ce 30 octobre a réuni plusieurs dizaines de personnes dans deux manifestations distinctes. L'une à l'initiative de Solidaires, l'autre d'organisations d'extrême gauche.

La venue d'Éric Zemmour au Zénith de Nantes est prévue pour 17h. Deux appels à manifester contre sa venue ont été lancés, l'un à 14h au miroir d'eau à l'initiative de Solidaires, et l'autre à 15h dans la zone commerciale d'Atlantis, à proximité du Zénith, à l'initiative d'organisations d'extrême gauche réunies sous la bannière de Nantes Révoltée.

Le rassemblement de Solidaires réunit des associations ou organisations comme Attac, Young for Climate, Personne à la rue, le PCF. Pour Solidaires Loire-Atlantique Éric Zemmour incarne l’extrême-droite, "une machine à exclure, à diviser et à casser les acquis sociaux. Le discours du presque candidat, comme celui des nationalistes et fascistes de tous poils trouve son ancrage dans les conséquences des crises que nous traversons".

Rassemblement à l'initiative de Solidaires Loire-Atlantique pour la réouverture d'une Maison du Peuple à Nantes destinée à l'accueil des migrants • © Charles Lemercier / France Télévisions

Cinq cent personnes ont répondu à l'appel de Solidaires, qui réclame la réouverture à Nantes d'une maison du Peuple, "exigeant un toit pour tout.es, pour l’accueil inconditionnel des migrant.es".

Lacrymogènes au Zénith

Sur le parking du centre commercial Atlantis, 150 à 200 personnes étaient déjà réunies dès 15H. La passerelle qui conduit au Zénith au-dessus de la voie express était interdite depuis hier, et gardée par les forces de l'ordre.

Vers 16h, plusieurs dizaines de personnes, arborant des drapeaux anarchistes et scandant "Zemmour à mort, à mort les fachos" ont traversé la voie express pour rejoindre les accès du Zénith, débordant les forces de l'ordre, qui ont tiré des grenades lacrymogènes vers la foule en mouvement.

À l'intérieur, Éric Zemmour a pu se faire applaudir, comme un candidat en campagne, par 2000 fans, acquis à sa cause, revêtus de T-shirts Zemmour 2022 pour certains.