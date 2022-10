Agression mortelle d'une femme de 47 ans à Nantes, ce que l'on sait de cette affaire

Une femme de 47 ans a été agressée tôt ce dimanche matin dans le quartier Chantenay, à Nantes. Malgré l'intervention des pompiers, elle n'a pas survécu.

Le procureur de la République de Nantes a apporté ce dimanche après-midi quelques précisions sur l'agression à l'arme blanche dont a été victime une femme de 47 ans tôt ce dimanche matin à Nantes.

Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes, le 16 octobre 2022 • © France 3 Pays de la Loire - Lucile Marcon

La victime, une femme de ménage qui exerçait dans un établissement de santé, venait de quitter son domicile proche du lieu de l'agression afin de se rendre à son travail, lorsqu'elle a été attaquée.

Les enquêteurs ont pu relever sur le haut du corps de la victime une dizaine de plaies provoquées par une arme blanche.

Trois témoins de l'agression ont appelé les secours, la victime les aurait également elle-même appelés, selon Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes.

"A l'heure où je vous parle (en fin d'après-midi dimanche) il n'y pas d'interpellation, il n'y a pas non plus de piste privilégiée, a déclaré Renaud Gaudeul, on ignore encore si l'agresseur connaissait sa victime et on ignore encore plus le mobile de cet homicide".

Les secours ont été appelés à 6h37 ce dimanche matin pour cette agression à l'arme blanche, au 1 boulevard Jean Moulin, dans le quartier Chantenay à Nantes.

A leur arrivée, la victime, la femme de 47 ans, est "rapidement tombée inconsciente puis en arrêt cardio-respiratoire", précisent les pompiers nantais qui n'ont pu la réanimer.

La police judicaire et l'identité judiciaire se sont rendues sur les lieux de l'agression. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Nantes. Une autopsie aura lieu lundi matin.

Johanna Rolland, la maire de Nantes, a assuré ce dimanche matin dans un tweet que "tout est mis en oeuvre pour retrouver l'auteur de ce crime effroyable" précisant qu'elle apportait "tout (son) soutien à la famille et aux proches de la victime".

Les enquêteurs étaient toujours sur place en fin de matinée. Le climat était alors tendu selon notre équipe présente sur les lieux.