Saint-Nazaire : le corps retrouvé mardi est bien celui de Nora Abdelmalek

Disparue le 10 septembre dernier

"Ma soeur n'est plus de ce monde", a écrit Sonia Abdelmalek ce jeudi après-midi sur la page Facebook qu’elle avait ouverte pour mobiliser autour de la disparition de sa soeur Nora.Une autopsie du corps a eu lieu après sa découverte mardi vers 2h30 du matin par un agent de la SNCF dans les emprises ferroviaires, dans un endroit inaccessible au public.Dans les effets de la personne retrouvée pendue, les enquêteurs avaient trouvé le téléphone portable et le collier de Nora Abdelmalek, cette femme de 38 ans portée disparue depuis le 10 septembre 2020 à Saint-Nazaire.Nora Abdelmalek vivait dans le Val-d'Oise avant son installation il y a trois mois chez l'oncle de son mari, avec ce dernier et leurs enfants, des jumeaux de deux mois.La disparition de Nora avait été signalée à la police par son mari et l'oncle de ce dernier, dès le 11 septembre. Ils avaient déclaré n'avoir plus vu Nora depuis le la veille au matin.Le parquet de Saint-Nazaire avait lancé un avis de recherche le 26 septembre pour disparition inquiétante. Début octobre, une information judiciaire qui avait été ouverte sur le même motifs de disparition inquiétante.