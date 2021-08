Saint-Nazaire : première sortie en mer pour le "Wonder of the Seas", plus grand paquebot au monde

Quelques dizaines de centimètres auront suffi : le «Wonder of the Seas" est le plus grand paquebot au monde, construit aux Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire. Il sortira en mer ce vendredi 20 août pour des essais techniques, ces essais vont durer quatre jours.

Le Wonder of the Seas est le plus gros navire de croisière au monde. Saint-Nazaire, mars 2021

Long de 362 mètres, frère jumeau du "Symphony of the Seas" et du "Harmony of the Seas", il est le plus grand navire de croisière construit au monde.

Le "Wonder of the Seas" prendra la mer pour la première fois ce vendredi 20 août, vers 16 heures, pour une série de tests, avant sa livraison au client, l’armateur américain Royal Caribbean Cruise Line (RCCL). En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses conséquences sur les activités de croisières, la livraison du navire, initialement prévue au printemps, a été repoussée de quelques mois.

"Plusieurs dizaines de tests vont être réalisés pour vérifier ses performances", explique Philippe Kass, directeur de la communication des Chantiers de l’Atlantique, "la vitesse, la consommation de carburant, la stabilité, les mesures de bruits et de vibration à l’intérieur…". Il reviendra à Saint-Nazaire mardi 24 août, avec la marée, vers 5 heures du matin.

La construction de ce navire de croisière a débuté en 2019. Une première mise à l'eau avait eu lieu en septembre 2020, lors d'un transfert de bassin.

"La livraison technique sera faite au client en novembre 2021", précise Philippe Kass. Il va ensuite rejoindre un port français avant son départ en février 2022 vers Shanghai, son port d'attache en Asie.

Le dernier né des Chantiers de l'Atlantique peut acceuillir 6 800 passagers et 2 400 membres d'équipage, dispose de 2745 cabines, dont près de 1800 avec vue sur mer.