Cholet : des cheveux récupérés pour dépolluer les océans !

À Cholet, un coiffeur coupe des cheveux pour la planète !

On ne compte plus les qualités que l'on prête aux cheveux.Ils sont réputés, imputrescibles, incompressibles, résistants, isolants…Bref, une ressource organique et inépuisable que l’on aurait tort d’ignorer, en ces temps de transition écologique.Car les cheveux pourraient devenir une véritable matière première !Dans le Var, un coiffeur a décidé de récupérer les chutes de cheveux de ses clients et de les proposer à des entreprises de recyclage. Il a fondé l’association des "Coiffeurs Justes" Les cheveux collectés peuvent ainsi devenir des matériaux de premier plan en matière d’isolation ou même de dépollution. Des filtres visant à dépolluer les océans (en retenant les hydrocarbures) sont en effet actuellement expérimentés.Un coiffeur choletais, Thomas Hervouet a décidé de s’associer à la démarche en adhérant à l’association.Selon ses calculs, il peut recueillir deux kilos de cheveux en quelques 230 coupes...cela peut paraître dérisoire mais si tous les coiffeurs s'unissent, les cheveux pourraient très devenir une matière recyclable incontournable !►Le reportage d'Eric Aubron et Gwenaël Rihet