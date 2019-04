Le Mans : des journalistes entendus comme témoins sur le vol d'un portrait de Macron

"Du jamais vu" selon le SNJ

Un journaliste du @lemainelibre convoqué par la gendarmerie. Son tort ? Avoir couvert il y a quelques jours le décrochage du portrait du Président Macron, par une dizaine de militants, dans la mairie d'une petite commune de Sarthe. Mais où va-t'on ?https://t.co/Kam8rymBHL — SNJ (@SNJ_national) April 2, 2019



Les portraits de Macron emmenés à la rencontre des réalités

Au Lincoln, sur les Champs-Elysées hier soir, Emmanuel Macron a enfin pu voir #Jveuxdusoleil ! En salle aujourd'hui ! pic.twitter.com/8bQAwE3sqx — François Ruffin (@Francois_Ruffin) April 3, 2019

5 gardes à vue dans les Pays de la Loire



Un mouvement né de la COP 21

Il ne s'agit malheureusement pas d'un poisson d'avril. Deux journalistes ont été convoqués ce mardi 02 avril à la gendarmerie du Mans, pour avoir, samedi 23 mars, couvert l'action #SortonsMacron des militants d'ANV-COP 21. Ce matin-là, les militants avaient décroché, puis emmené le portrait d'Emmanuel Macron de la mairie de Rouillon dans la Sarthe, afin de protester symboliquement contre l'inaction climatique et sociale du gouvernement.Nos deux confrères, un journaliste du Maine Libre, de même qu'un correspondant local du quotidien Ouest France, ont été convoqués pour une audition libre dans le cadre d'une enquête. Contacté par le Syndicat National des Journalistes, le parquet du Mans a confirmé ces deux convocations, ajoutant qu'il souhaitait également entendre une journaliste une journaliste de la télé locale, n'ayant à cette heure, pas reçu de convocation."Du jamais vu" s'indigne le communiqué du SNJ , première organisation de la profession en France, qui "apporte son soutien plein et entier à son confrère ainsi qu’au correspondant local de presse qui ont couvert la manifestation dans le cadre de leur mission d’informer."Ces investigations qui visent des journalistes font suite à 45 auditions, 23 gardes à vues, et 17 perquisitions chez des militants à travers toute la France, alors que le bureau de lutte antiterroriste a été saisi contre l'action de l'ANV-COP21.Entamée le 21 février dernier, la campagne #SortonsMacron a "réquisitionné" 29 portraits du président dans les mairies. "Cette action fait suite à l'Affaire du Siècle, ce recours en justice contre l'Etat et pour le climat, qui a déjà recueilli plus de deux millions de signature. Notre association ne fait pas partie de celles qui ont lancé le projet, mais nous les soutenons, et nous avons été marqués par l'attitude méprisante du gouvernement vis à vis de ce recours. La France n'est pas à la hauteur des enjeux.", explique Rémi Donaint, de la branche nantaise de l'ANV-COP21. "Nous étions également choqués par l'absence de réponse face au mouvement social des gilets jaunes."Le vol des portraits présidentiels a, pour les militants, deux objectifs : laisser un vide dans les mairies pour marquer l'inaction du gouvernement. Mais également, emmener symboliquement Emmanuel Macron à la rencontre des réalités climatiques et social. Ainsi, les portraits ont déjà réalisé une dizaine de sorties, sur le chantier du grand contournement ouest près de Strasbourg, ou récemment, dans un cinéma où les militants de l'ANV-COP 21 ont installé l'effigie d'Emmanuel Macron devant le film "J'veux du soleil" du député France Insoumise François Ruffin, sur le mouvement des gilets jaunes.Dans les Pays de la Loire, des portraits ont été décrochés et emmenés par les militants à Saint-Sébastien-sur-Loire, Ancenis, Trélazé, et Rouillon, près du Mans. À Nantes, 4 personnes ont été auditionnées, deux militants placés en garde à vue, deux autres à Ancenis, et à Angers, un membre du mouvement a été retenu 24 heures dans une cellule de garde à vue."Il s'agit clairement d'une répression", commente Rémi Donaint, militant nantais lui-même auditionné dans le cadre de l'enquête pour vol en réunion du portrait présidentiel de la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. "Ce qui paraît absurde, c'est que les pouvoirs publics mettent plus de moyens et d'énergie à essayer de retrouver ces portraits qu'à essayer de respecter l'engagement climatique pris lors de la COP 21, ou à répondre à la colère sociale qui s'exprime dans la rue avec les gilets jaunes. On a l'impression que le pouvoir perd les pédales face à ce type d'action. Contrairement aux manifestations violentes, il ne peut pas répondre par la force, mais il ne peut pas non plus ignorer ces actions comme il le fait pour une pétition."Né en 2015, l'année de la COP 21, le mouvement s'intitule Action Non Violente-COP 21, et a été conçu comme la branche activiste d'Alternatiba, dont l'objectif est de montrer aux citoyens les pratiques alternatives et écologiques près de chez eux. L'année de sa création, l'ANV-COP 21 s'était notamment fait connaître par des "fauchages" de chaises dans des agences bancaires, pour protester contre les paradis fiscaux. Quelques procès pour vols en réunion avaient suivi, et s'étaient terminés sur un acquittement et quelques amendes.Pour l'heure, 4 procès sont prévus, le 28 mai à Bourg-en-Bresse, le 26 juin à Strasbourg, le 02 septembre à Lyon et le 11 septembre à Paris pour les vols de portraits présidentiels.