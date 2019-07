Nantes : un rassemblement en hommage à Steve Maia Caniço, disparu il y 15 jours pendant la fête de la musique

À #Nantes, un rassemblement est en cours devant la préfecture en hommage à #Steve et en soutien à ses proches. Le jeune homme a disparu dans la Loire il y a 15 jours suite a une très violente charge policière lors de la #FeteDeLaMusique. #OùEstSteve pic.twitter.com/IBi5pc3RHz — Elsa Gambin (@Elsa_Gambin) 6 juillet 2019

Le cortège est parti par 50 otages, via la ligne de tram. Les #ViolencesPolicières et la disparition de #Steve sont au cœur des slogans. #Nantes #OùEstSteve pic.twitter.com/1REwHqXzdp — Elsa Gambin (@Elsa_Gambin) 6 juillet 2019

Le cortège a voulu aller place Royale et se retrouve bloqué par les FDO. « Justice pour Steve ! » résonne rue d'Orléans. #Nantes #OùEstSteve pic.twitter.com/AdiDxiW7wV — Elsa Gambin (@Elsa_Gambin) 6 juillet 2019

Comme la semaine passée, ils se sont rassemblés devant la Préfecture de Nantes. Avec cette seule question en tête : "Où est Steve ?". Quelques dizaines de personnes se sont élancées en cortège pour une marche organisée par les proches et les amis de Steve.La plupart des slogans affichés pointent, comme la semaine dernière, la responsabilités des forces de l'ordre14 personnes avaient été repêchées dans la Loire après que les policiers aient utilisé des grenades lacrymogènes et des LBD pour mettre un terme à la soirée.Depuis, les proches du jeune homme, qui ne savait pas nager, n'ont plus de nouvelles. Son téléphone a cessé d'émettre, et les recherches organisées le long du fleuve n'ont toujours rien donné, alors qu'une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'intervention des policiers nantais.