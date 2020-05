Vendée Globe 2020 : “Une course qualificative au départ des Sables-d'Olonne” le 4 juillet prochain

Une course qualificative au départ de la Vendée le 4 juillet prochain

Devant les caméras de France 3, Yves Auvinet a confié "être toujours au travail avec la SAEM Vendée et la classe IMOCA" pour un départ du prochain Vendée Globe le 8 novembre, avec une décision définitive aux alentours du 15 juin prochain afin d'acter définitivement la tenue du Vendée Globe 2020.Yves Auvinet qui déclare ne pas imaginer de Vendée Globe sans le tryptique "course-média-public". "Je n'imagine pas de Vendée Globe 2020 sans village départ et sans présence du public" a t'il précisé dans cet interview enregistrée le mardi 5 dans l'après-midi.Le Vendée Globe 2020-2021 est ouvert à 34 skippers potentiels, mais certains et certaines doivent encore se qualifier.

Cette course préparatoire et qualificative au départ des Sables-d'Olonne se substitue aux deux courses initialement prévues : The Transat ( Brest-Charleston) et New-York - Les Sables. Deux transats dont les départs devaient initialement être donnés les 10 mai et 16 juin, avant d'être annulées pour cause de pandémie de coronavirus.



Le départ devrait être donné directement en mer le samedi 4 juillet prochain, pour un parcours ( à préciser) dans l'Atlantique avant un retour aux Sables aux alentours du 14 juillet pour les plus rapides des skippers.

Le voilier IMOCA de Nicolas Troussel avant sa mise à l'eau à Port-la-Forêt (Finistère), le 5 mai 2020 / © Stéphanie Pasgrimaud - France Télévisions

Ce matin, on a quillé La Mie Câline - Artisans Artipôle et cet après midi : mise à l'eau ! 📸C. Favreau pic.twitter.com/vVwvj0l2NA — Team Arnaud Boissieres (@Caliboissieres) May 5, 2020

Parallèlement, les skippers continuent à avancer sur la préparation de leurs bateaux. Ce mardi 5 mai, à Port-la-Forêt (Finistère), Nicolas Troussel a mis à l'eau son bateau Corum flambant neuf , c'est le dernier IMOCA à rejoindre la mer en vue du Vendée Globe 2020.Plus au sud, aux Sables-d'Olonne, Arnaud Boissières travaille également à la mise à l'eau de son bateau. Le skipper basé en Vendée devrait participer en novembre prochain à son 4ème Vendée Globe consécutif.Six femmes sont également candidates au départ de cette édition 2020 du Vendée Globe.