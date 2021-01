Vendée Globe : Isabelle Joschke contrainte à l'abandon, elle était la première femme au classement provisoire

Coup dur pour la skipper franco-allemande au 62ème jour de course. Victime d'un grave problème sur la quille de son voilier MACSF au large de l'Argentine, Isabelle Joschke va devoir abandonner. Une information transmise à la direction de course samedi en fin de journée.

C'est un problème de quille qui contraint Isabelle Joschke à l'abandon. Dimanche dernier, la skipper avait dû remplacer son vérin de quille par un vérin fixe. Cette pièce de rechange vient de casser à son tour, rendant la quille instable et la poursuite du tour du monde vers les Sables d'Olonne trop périlleuse.

Vendredi 8 janvier, la veille de son abandon, la skipper expliquait que son bateau avait heurté un OFNI. "Ca a arraché un petit bout du foil. J'espère que les dégâts ne sont pas trop importants. Pour l'instant je n'ai vu que ça."

durée de la vidéo: 01 min 25 Isabelle Joschke vendredi 8 janvier • ©MACSF

Samedi après-midi, le voilier MACSF pointait en 11ème position au classement provisoire, Joschke était alors première des cinq femmes encore en course.

Alain Gautier, team manager de MACSF, précise ce samedi soir :

" Isabelle prend actuellement la mesure des choses. Elle doit garder de la vitesse pour ne pas être le jouet des vagues et que l’eau n’entre pas dans le bateau. Elle est soumise au comportement de celui-ci, le problème étant qu’elle navigue dans le sens de la dépression et que les conditions vont se détériorer cette nuit. Demain, une rotation du vent devrait lui permettre de mettre cap plus au Nord-Est pour échapper à cette dépression et une mer plus ordonnée pourrait lui faciliter les choses.

Il est évident qu’Isabelle ne peut plus continuer ce Vendée Globe et va devoir abandonner. Nous sommes en contact permanent et étudions avec elle les différentes options pour les prochains jours."

Après l'abandon prochain d'Isabelle Joschke, il restera quatre femmes en course dans ce Vendée Globe 2020-2021 : les françaises Clarice Cremer (13ème) et Alexia Barrier (25ème), et les britannique Pip Hare (17ème) et Miranda Merron (23ème).

La sixième femme au départ ce Vendée Globe 2020-2021, la britannique Samantha Davies poursuit son tour du monde mais hors course après un arrêt réparation en Afrique du Sud.