Pourquoi Elodie, infirmière à Antibes a posé nue pour l'action “A poil contre le Covid-19”

Nous nous sentons envoyés à l'abattoir, en mettant nos patients en danger mais aussi nos familles - Alexandra Cantarel, infirmière rennaise qui a rassemblé les photographies.

Je suis obligée de refuser les soins aux patients atteints du Covid-19 par manque d’équipement ! Ce qui est une honte !

Le message le plus important est : qu’ils restent chez eux !

A 44 ans, Élodie Ferriol est infirmière libérale à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Avec son associé, elle alterne des périodes de travail de quinze jours. Comme tous ses confrères, elle s'équipe de la tête aux pieds pour se protéger du c oronavirus, mais comme eux; elle manque de moyens de protection.Ce vendredi 3 avril, elle nous envoie cette photo prise lors d'une visite à domicile.Cest ce manque de matériel qui l'a poussé à rejoindre l'action "A poil contre le Covid 19". L'idée est basée sur des photos d'infirmiers nus pour montrer à quel point ils sont démunis.Elodie n'a pas hésité à se dénuder face à l'objectif.J’ai vu une photo «nue» d’une collègue du sud ouest, j’ai décidé de la rejoindre et puis cela a pris comme un feu de paille. Nous avons créé un collectif regroupant les soignants se sentant en danger avec des infirmiers de tout l’hexagone.Nous nous sommes mis à poil pour dénoncer le manque cruel de moyens, on parle le plus souvent des masques mais nous n’avons pas ou peu de stock de surblouses, gel hydro alcoolique nous garantissant notre sécurité et celle de nos patients.J’ai un mari photographe qui m’a beaucoup aidé à surmonter mes complexes. Je savais que cela aurait un impact pour sensibiliser le public. C'est lui d'ailleurs qui a créé l’affiche où pose la quarantaine de collègues.Nous avons créé une page Facebook "SOS soignants en danger" et nous avons posté notre vidéo sur YouTube. Nous comptons participer à d’autres actions pour dénoncer l’inaction du gouvernement.Nous espérons que notre projet soit vu par le plus grand nombre. Mais avant tout, nous souhaitons surtout obtenir le matériel indispensable aux soins promis par l’état. Pour l’instant,>> En plus de l'affiche collective, les "modèles" ont donc publié leurs photos en montage vidéo illustré par un fond sonore de battements de coeur.Je vois encore trop de monde dehors. J’ai le sentiment que beaucoup n’ont pas encore compris le danger de ce virus. Les hôpitaux n’ont pas des services extensibles et seront trop vite saturés par le trop plein de malade.Je tiens à remercier, d’autre part, ces personnes qui nous applaudissent et nous appellent pour nous donner quelques protections, un grand merci à elles !La première personne a avoir posé nue de la sorte, est un médecin d'Occitanie.