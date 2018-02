J'habite à Breil et moi je ne l'ai jamais croisé le loup !

Voilà une rencontre que les écoliers de l'école élémentaire de Breil-sur-Roya n'oublieront pas. Ce vendredi 2 février, 48 élèves de CE1 CE2 redescendaient à Breil en car d'une sortie de ski à Castérino. La suite ! Un animal sur le bord de la route qui manifestement apeuré, court devant le véhicule et se retourne pour jauger la situation avant de disparaître dans la forêt. L'institutrice Johanna Deceuninck travaille sur les loups avec ses élèves : elle a fait une vidéo postée ensuite sur le site du Pôle Jeunesse et Sports de Breil sur-Roya , vue en 24 heures à 32.000 reprises avec 633 partages. Forcément, les écoliers ne parlent que de ça ! Boris Cottalorda , du pôle jeunesse et sports est presque jalouxUne autre fois qui sait...