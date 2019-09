Le corps d’une femme roué de coups retrouvé sous un tas de détritus à Cagnes-sur-Mer

"Des coups de pieds à la tête et ventre"

Ce sont des passants qui ont alerté la police, ce samedi, persuadés d’avoir aperçu un pied qui dépassait d’un tas d’immondices. Dans une impasse près de la gare de Cagnes-sur-Mer , les policiers ont effectivement découvert, peu avant 13 heures, le corps sans vie d'une femme sous des branchages et une couette.Un témoin raconte à France 3 Côte d’Azur avoir vu un couple qui se disputait vers 1 heure du matin, puis les violences commises par l’homme - des coups de pieds à la tête et ventre - entendu les terribles "cris de mort" de la femme."J’ai essayé de le provoquer pour qu’il la lâche, il m’a dit recule, j’ai un couteau je vais te planter. Du coup j’ai pris mes distances, ma mère a tout de suite appelé la police."Arrivée sur place, la patrouille de police n'avait dans un premier temps rien relevé d'anormal dans le secteur, indique une source policière, avant de faire la macabre découverte plusieurs heures plus tard.L’identité de la victime est pour l’instant inconnue, aucun papier ni téléphone n’ayant été retrouvé sur le corps, précise Nice-Matin , qui révèle cette macabre découverte. Selon une source policière contactée par France 3 Côte d'Azur, la victime a été retrouvée "légèrement vêtue".Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Grasse et confiée à la Sûreté départementale.D'après le collectif féministe #NousToutes, ce crime serait le 100e feminicide de l'année 2019. Le collectif organise ce dimanche soir à Paris un rassemblement, alors que s'ouvre mardi le "Grenelle" destiné à lutter contre les violences conjugales.