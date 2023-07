Ce que l'on sait des incendies dans les Alpes-Maritimes qui ont perturbé les transports ce mardi

Plusieurs feux de végétations se sont déclarés dans les Alpes-Maritimes et le Var ce 25 juillet. 200 sapeurs-pompiers sont intervenus dans le département, notamment à Cagnes-sur-Mer. L'autoroute A8 a été perturbée et les trains arrêtés entre Antibes et Nice, avant une reprise du trafic en fin d'après-midi.

Un feu de végétation s'est déclaré ce mardi après-midi dans l'espace naturel du Moulin du Loup situé à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes, mobilisant une centaine de sapeurs-pompiers et un hélicoptère bombardier, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes. A 19h, ce feu de Cagnes-sur-Mer était en passe d'être maitrisé après avoir progressé sur une zone de 10 hectares.

Un autre feu à Bairols a brûlé 10 hectares et mobilisait encore les pompiers à 19h.

D'autres feux, tous ayant parcouru moins de 1 hectare, ont été éteints par les pompiers à Saorge, La Bollène-Vésubie et Gréolières. Aucune victime n'a été recensée dans le département.

Retour sur le feu de Cagnes

L'intervention des pompiers a débuté en milieu de journée pour un feu de végétaux. Vers 15h30 dans une zone urbaine à proximité de la route et de la voie ferrée, les hommes du feu étaient mobilisés.

Les secouristes ont demandé aux habitants de la résidence privée du "Domaine du Loup", située aux abords de la zone d'incendie de Cagnes-sur-Mer, de ne pas sortir de chez eux dans l'après-midi afin de ne pas engorger la circulation routière.

Une précaution pour permettre aussi le bon déroulement des opérations.

Autoroute A8 et trafic SNCF perturbés

Le feu a provoqué la fermeture temporaire des bretelles d'entrée 49 (Saint-Laurent-du-Var), 50 (Nice Ouest), 52 (Nice Saint-Isidore) et 51 (Nice Aéroport) de l'autoroute A8, a indiqué le gestionnaire Vinci Autoroutes.

La route du bord de mer a également été fermée au niveau de Cagnes-sur-Mer une partie de l'après-midi, a constaté un journaliste de France 3 sur place, avant que le trafic ne reprenne normalement vers 17h30.

La circulation ferroviaire a été interrompue entre Antibes et Nice dans les deux sens peu après 16h, a annoncé la SNCF.

Les trains ont repris leur circulation vers 18h30.

Les images

De nombreux internautes ont publié leurs images sur les réseaux sociaux. Cette première vidéo a été postée sur Twitter :

Des incendies aussi dans le Var

Différents incendies ont mobilisé les secours dans le département mais aussi dans le Var :

Dans le Var, un feu de végétation s'est déclaré dans un espace naturel situé sur la commune de Draguignan, mais a été maîtrisé en début d'après-midi, ont annoncé les sapeurs-pompiers du département. Toujours dans le Var, deux autres départs de feu ont eu lieu mardi sur les communes d’Hyères et des Arcs, mobilisant également des pompiers. À Draguignan, le feu a parcouru environ 500 mètres carrés avant d'être maîtrisé, rapporte la SDIS du Var. L'incendie s'est déclaré peu avant 14h aux abords de la route départementale D49, près du pont de la Clappe, et a mobilisé en tout une cinquantaine de sapeurs-pompiers du Var. Trois camions-citernes de grande capacité et deux hélicoptères bombardiers ont été mobilisés pour l'opération.

Ce mardi est une "journée à fort risque" pour les départs de feu en raison du temps sec et du vent. • © Florine Ebbhah FTV

Un risque pour les jours à venir

En raison des fortes températures, du vent et de la faible hydrométrie, "on a le bon cocktail pour un risque maximum", rappelait mardi midi sur France 3 Côte d’Azur le contrôleur général René Dies, directeur du SDIS des Alpes-Maritimes. "On positionne du personnel au sol dédié aux feux de forêt, prêt à intervenir dans les dix minutes et on a trois hélicoptères bombardiers d’eau prêt à intervenir immédiatement", détaillait-il. Il a également appelé à la prudence des riverains, rappelant que, dans neuf cas sur dix, les feux de végétation ont une cause humaine.

En fin d'après-midi, la Préfecture des Alpes-Maritimes indiquait que l'accès aux massifs Estérel et Tanneron sera interdit mercredi 26 juillet, de même que la circulation et les travaux sur cette zone.

L'accès aux massifs du littoral Est et Ouest sera autorisé ce même jour, mais les travaux ne pourront pas y avoir lieu de 5h à 13h, a également informé la Préfecture.La Préfecture rappelle en outre aux riverains de ne pas allumer de feu à proximité des zones boisées et de ne pas jeter de mégot par la fenêtre des voitures.

Une personne témoin d'un départ d'incendie est invitée à donner l'alerte en composant le numéro 18.