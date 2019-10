Une baleine amputée de sa queue en Méditerranée

Survivre

C'est difficile à dire. C'est son moyen de propulsion, c'est comme si vous nagiez sans monopalme ! Bien sûr, il sera beaucop moins rapide, il aura plus de difficultés pour se nourrir. Nous, les hommes, sommes les prédateurs principaux. Et les bateaux sont plus rapides que les rorquals, donc ils peinent à les éviter.

Un millier de baleines

Trafic maritime

Limiter le risque de collisions

Qu'est ce qu'un rorqual ? Le rorqual commun est une espèce de cétacé de la famille des Balaenopteridae.

Il peut mesurer 20 mètres de long.

Après la baleine bleue, c'est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète et le plus bruyant des mammifères marins.

On le trouve dans tous les océans, ainsi qu'en mer Méditerranée.

Il a une grande longévité, probablement une centaine d'années.

L'espèce est protégée.

Après avoir été considérée comme menacée par l'UICN, elle est passée au statut d'espèce « vulnérable » en 2018.

Triste rencontre ! Lors d’une sortie en mer, l’équipage du Santo Sospir de l’association SOS Grand Bleu a observé un rorqual commun littéralement amputé de sa caudale. La photographie est édifiante : il ne reste qu’un moignon filandreux à l’endroit où se trouvait une caudale majestueuse. Comme le montrent ces photos partagées sur le compte Facebook de Souffleurs d'Ecume, une association ayant pour objectif le maintien des populations de cétacés de Méditerranée dans un état de conservation favorable.(Photos Facebook M. Martel, association SOS Grand Bleu)Samedi, l’équipage naviguait au large de Cannes , à une cinquantaine de kilomètres des côtes, sur une route maritime fréquemment empruntée par de grands navires. Ce signalement du 5 octobre fait écho à celui du 14 septembre fait par un pêcheur dans la même zone. Pour l’heure, les causes de ces lésions ne sont pas connues mais d’après les blessures observées il pourrait s’agir du résultat d’une collision avec un bateau.Murielle Oriol, de l'association "SOS Grand Bleu"a discuté avec des vétérinaires cétologues pour savoir si ce rorqual pourrait survivre sans nageoire caudale :La pollution sonore engendrée par la hausse du trafic maritime est aussi un problème pour se repérer et se nourrir.Le rorqual commun est le plus grand cétacé de Méditerranée. Il peut mesurer jusqu’à 22 mètres de long pour 70 tonnes. Ce sont près d’un millier de baleines qui peuplent la zone grâce à une nourriture abondante. Mais aussi grâce à un sanctuaire établi entre la Corse, l'Italie et la Sardaigne.Or, c’est aussi dans cette zone que l’on retrouve la plus forte concentration de trafic maritime, notamment l’été : ferries reliant le continent et les îles françaises, italiennes et espagnoles, les bateaux de croisières et les navires cargos. Chaque année, une quarantaine de grands cétacés décèderaient des suites d’une collision avec l’un de ces navires. Ils n’ont parfois pas le temps nécessaire pour l’éviter.Pourtant, des solutions existent pour limiter le risque de collisions et parmi elles, le système REPCET© . : un logiciel qui permet de limiter les risques de collisions entre les grands cétacés et les grands navires. Mais tous les navires n'en sont malheureusement pas équipés.Depuis 29 ans, SOS Grand Bleu lutte pour la protection de l’environnement marin et plus particulièrement des dauphins et des baleines, au sein du bassin méditerranéen. Le lendemain de cette sortie en mer, les membres de l'association ont pu observer une baleine en pleine forme.