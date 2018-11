Deux trombes marines filmées par une internaute en baie de Cannes

Tornade Cannes 1

Echos maxi des 24 dernières heures sur l'extrême sud-est avec de fortes intensités longeant la côte et #trombesmarines observées du côté de #Cannes #Mandelieu ou #Monaco aujourd'hui, photos @MeteoCotedAzur



Sabrina Mattioni n'en revient toujours pas. Ce samedi, à 13 h 54, cette Corse de naissance, Cannoise d'adoption est confortablement installée chez elle en train de siroter un café devant la baie de Cannes. Son petit garçon de 5 ans n'est pas bien loin. En levant la tête, elle voit un, des tourbillons explique t-elle par téléphone, qu'elle attribue dans un premier temps à une hélice pilotée avec une télécommande, ou à quelque chose de similaire. Elle prend alors sont téléphone et décide de filmer cet épisode étonnant.Ce tourbillon va en direction de la Bocca. Le temps d'essayer de joindre son mari pour lui expliquer ce qu'elle a vu, puis de passer un autre appel et voilà qu'un deuxième épisode apparaît, quelques minutes plus tard en face d'elle.Son petit garçon s'étonne de ce phénomène.Sabrina explique qu'elle a eu peur. La mer était calme et il n'y avait pas de vent. Mais à l'apparition du deuxième épisode, elle a craint un temps un tsunami, faute d'information. Ces deux mini-tornades, comme elle les qualifie, sont en fait des trombes marines , qui se forment quand des colonnes d'air se mélangent à de l'eau en rotation. Plus de peur que de mal !