Festival de Cannes 2023 : Natalie Portman, manifestation de la CGT, Jennifer Lawrence et la cause afghane… Le résumé du 21 mai

Des stars, de la contestation sociale et une polémique... Retour sur les infos et images qui ont marqué cette journée de dimanche.

Les stars d'Hollywood ont encore animé la Croisette. Après Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, c’est Julian Moore et Natalie Portman qui ont animé la journée du dimanche 21 mai au Festival de Cannes. Une journée aussi marquée par une manifestation de la CGT dans la matinée. France 3 Côte d’Azur vous résume tout ce qu’il faut retenir de cette 6e journée sur la Croisette.

Natalie Portman et Julian Moore électrisent la journée

A l’affiche du film de Todd Haynes, "May December", en compétition officielle, Natalie Portman et Julian Moore ont fait une apparition remarquée lors de la conférence de presse. Les deux actrices tiennent des rôles centraux dans cette histoire sur les faux-semblants et le déni d'une relation interdite entre un mineur et une adulte, du réalisateur américain.

"Voir ces femmes qui se comportent de façon moralement ambiguë, cela élargit le spectre des possibilités (de représentation) des femmes", a souligné Natalie Portman dans une interview à l'AFP. Le point de vue du réalisateur "est de considérer les femmes comme des humains, et donc de leur offrir toute la palette des comportements".

Martin Scorsese toujours à la une

Le réalisateur américain continue de faire sensation au Festival de Cannes. Martin Scorsese a reçu une longue stand-up ovation, hier soir, à la suite de la projection de “Killers of the Flower Moon”, hors compétition. Il a tenu a remercié toute l’équipe du film et le festival pour cet événement.

Dimanche, c'est Leonardo DiCaprio qui a continué à enflammer les foules à Cannes lors de la conférence de presse et pendant la séance photo.

La CGT fait son festival

“Le festival de Cannes nous appartient !” La CGT a profité de la Quinzaine pour se rappeler au bon souvenir du gouvernement sur la réforme des retraites. Entre 200 et 500 personnes, selon les chiffres respectifs de la police et des organisateurs, se sont rassemblées sur le boulevard Carnot, en-dehors du périmètre d'interdiction de tout rassemblement politique établi par le préfet des Alpes-Maritimes. Objectif : "Nous sommes là pour marquer le coup et donner de la visibilité à notre combat en vue de la date du 6 juin [date choisie pour la 14e journée d'action contre la réforme des retraites]”.

Jennifer Lawrence s’engage pour les femmes en Afghanistan

L'actrice américaine a monté les marches du 76e Festival de Cannes dans l'après-midi pour défendre une cause qui lui tient à coeur. Jennifer Lawrence est présente sur la Croisette pour le film "Bread and Roses" qu'elle a produit. Ce documentaire de Sahra Mani parle de la situation des femmes en Afghanistan.

La "violence" dans le milieu du cinéma, "particulièrement en France", dénoncée par Monia Chokri

Un pavé dans la mare. La cinéaste québécoise Monia Chokri, présente à Cannes avec la comédie "Simple comme Sylvain", a dénoncé "une espèce de violence" dans les rapports humains dans le cinéma, "particulièrement en France", appelant à "changer les choses". "J'en ai fait l'expérience", affirme-t-elle à l'AFP.

Jeudi, avant la présentation de son film, elle avait évoqué "la mythologie du fameux génie, cette notion de distinction entre l'oeuvre et l'individu", pointant du doigt "les humiliations, les dénigrements, les colères qu'une personne ordinaire ne peut pas se permettre" et, ce, alors que la projection en ouverture du Festival de "Jeanne du Barry" a été marquée par une polémique.

"Ce n'est pas du tout une injonction envers le Festival car, d'abord, j'y suis. J'ai accepté d'y aller, donc je ne me posais pas contre le Festival ou ses choix. Ca concerne le métier en général", souligne la Québécoise.

Au programme de lundi : “Club Zéro” et Lily-Rose Depp qui débarque sur la Croisette

La deuxième semaine du Festival débute avec en compétition officielle "Club Zéro", de la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, dans lequel elle brocarde le ridicule de l’époque en mettant en scène une enseignante qui donne un cours de nutrition faisant tomber sous son emprise certains élèves…

Hors compétition, le sulfureux "The Idol", de Sam Levinson, avec Lily-Rose Depp. Le film, qui sera proposé dès le 5 juin sur Prime Video, dépeint un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, qui ranime la flamme chez une pop-star dépressive.