Festival de Cannes 2023 : Scorsese, DiCaprio, De Niro en héros, actions écolos, altercation pour Frémaux... Résumé du 20 mai

La photo tant attendue celle des trois stars américaines réunies en haut des marches : Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro restera l'une des grands et historiques moments de cette 76e édition du Festival de Cannes. Toutes les images et toutes les infos de ce samedi 20 mai sur la Croisette.

Sur la Croisette ce samedi, trois noms étaient sur toutes les lèvres : Scorsese, DiCaprio, De Niro. L'actualité du Festival était forcément très américaine mais aussi encore une fois bien française aussi avec quelques actions de contestations.

Voici en quelques chapitres, la journée du samedi 20 mai à Cannes.

Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro : le trio gagnant

Ce 20 mai, le réalisateur américain Martin Scorsese présentait son nouveau film "Killers of the Flower Moon" à Cannes. C'est la première fois depuis 1986 que le cinéaste présente un film au mythique festival international du 7e art.

Revoyez les moments forts de cette montée :

Un film hors compétition.

L'équipe du film a aussi posé au complet sur le tapis.

L'occasion de voir l'actrice Lily Gladstone, qui a des origines autochtones, notamment de la tribu des Nimíipuu et des Pikunis. Car ce film projeté hors compétition, est une fresque de 3h26 qui nous emmène dans l’Amérique des années 1920, auprès de la communauté Osage, vivant dans l’Oklahoma et qui a fait fortune grâce au pétrole se trouvant sur ses terres.

Deux films en compétition :

Le jury présidé par Ruben Östlund assistait ce samedi à la projection de deux films en lice pour la Palme d'or : "Banel et Adama", le premier film de la réalisatrice franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy. A 22h30, les festivaliers découvriront "May December", le nouveau film de l'Américain Todd Haynes, avec Natalie Portman et Julianne Moore.

Vive altercation entre Thierry Frémaux et un policier municipal devant l'hôtel Carlton

Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, aux prises avec un policier municipal sous le porche du Carlton : la vidéo, diffusée par un ancien journaliste de Cnews et Sud Radio, fait le buzz ce samedi 20 mai à Cannes.

Voitures télécommandées contre jet-privés

Ce samedi 20 mai, des activistes d'Extinction Rebellion se sont introduits sur le tarmac de l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Avec des voitures télécommandées, ils ont essayé de perturber le trafic des jets privés destinés à la clientèle du Festival de Cannes.

durée de la vidéo : 00h00mn17s En plein Festival de Cannes, les activistes entendaient perturber l'aviation privée, symbole de l'injustice climatique et de l'indécence "des ultra-riches". • ©Emmanuel Felix FTV

Autre action d'activistes

Une dizaine d’activistes de l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac) ont dénoncé la présence d’un méga-yacht des 78 mètres de long, à Cannes.

Les banderoles des militants d'Attac ont été confisquées et deux manifestants ont été interpellés.

Ce dimanche 21 mai : un film posthume de Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard, monstre sacré du cinéma décédé l’an dernier, est à l’honneur dans la section Cannes Classics. En plus de la projection de plusieurs de ses films, un court-métrage inédit sera diffusé. Présenté comme "l’ultime geste de cinéma" du lauréat d’une Palme d’or spéciale en 2018, le film s’appelle "Drôles de guerres".

Le même jour, un autre réalisateur très connu présentera son dernier film. Huit ans après son dernier film, le Français Michel Gondry présente "Le livre des solutions" à la Quinzaine des cinéastes en avant-première mondiale.

Un drone de la police pourra survoler la manifestation

Le préfet des Alpes-Maritimes autorise la police nationale à utiliser un drone pour surveiller la manifestation prévue ce dimanche sur le boulevard Carnot.