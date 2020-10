Record de précipitations dans les Alpes Maritimes et le Var : 300 litres au mètre carré enregistrés dans la Vésubie

Les Alpes-Maritimes sont placées en vigilance rouge "pluie-inondations" ce vendredi 2 octobre. Le Var n'est pas n'ont plus épargné par ces intempéries. Avec la pluie, l'orage et les montées des eaux, on constate des records de cumul des pluies dans plusieurs communes.

A Saint-Martin-Vésubie, un record historique

#VigilanceRouge #AlpesMaritimes les 218 mm observés en 6h à Saint-Martin-Vésubie correspondent à un nouveau #record absolu départemental, effaçant les 194 mm observés à Cannes lors du funeste épisode du 3 octobre 2015. Via https://t.co/7Q1pgYElQG pic.twitter.com/JlLJ4PzffH — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) October 2, 2020

durée de la vidéo: 00 min 29 Saint-Martin-Vésubie, le 2 octobre 2020 • ©France Télévisions / Alain Vejux

Le pont Maïssa a cédé sous la force du Boreon • © Activ'images : L. Lecourtier

À 14h, sur les dernières 6h, on a relevé jusqu'à 268 mm à Mons, à 800 m dans l'extrême est du Var, 175 mm à St Martin de Vésubie (dont 116 mm les 2 dernières heures !) , et 150 à 200 estimés plus généralement sur les Préalpes de Grasse. #VigilanceRouge pic.twitter.com/Z70OX7AVXM — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 2, 2020

Des précipitations exceptionnelles aussi dans le Var

Le dernier relevé réalisé à 16 heures ce vendredi permettait de mesurer qu'il est tombé 300 litres au mètre carré. Du jamais vu, il s'agit de la plus grosse quantité de pluie jamais mesurée sur le département des Alpes-Maritimes.La station-service du village de Saint-Martin-Vésubie a été emportée, des maisons ont été fortement endommagées, le stade et le cimetière sont noyés, selon Eric Ciotti.rtiLe député a aussi précisé que "sur les rivières Vésubie et Tinée, avec des débits respectifs de 450 et 900 m3, nous sommes à un niveau de crue centennale".Sur la commune de Saint-Martin-Vésubie, le pont de la Maïssa a cédé face à la crue du Boréon.Le record maralpin du cumul de précipitations était détenu par Cannes avec 184mm, lors du terrible épisode du 3 octobre 2015.La situation est également spectaculaire dans l’arrière-pays de Grasse, où il est tombé 275 litres d'eau au métré carré et 230 litres sur la commune Le Mas.Sur la commune de Mons, les précipitations ont été de 340 litres d'eau au m2, soit l'équivalent de deux mois de pluie. Un cumul supérieur à 300 mm est exceptionnel dans le Var.Ce vendredi à 18:30, l'épisode méditerranéen n'est pas terminé, Météo France estime que les cumuls pourraient atteindre de nouveaux records.