Menton : des renforts de police à la frontière franco-italienne en prévision d'un afflux de migrants

En prévision d'une arrivée massive de migrants débarqués à Lampedusa, des renforts de police sont présents à la frontière de Menton et en gare. Depuis le début de l'année, les arrivées sont en hausse. De son côté, l'Italie durcit sa politique migratoire.

La police veut montrer qu'elle est présente en nombre à la frontière franco-italienne. C'est pourquoi les journalistes sont invités à suivre les contrôles routiers poste-frontière de Menton Saint-Louis et ceux qui sont effectués en gare ou à bord des trains.

Pour des passagers du train qui n'avaient pas leurs papiers sur eux, direction le poste de police pour vérifier leur identité.

Une opération de communication pour montrer que les forces de police sont présentes même si, pour l'heure, les migrants débarqués il y a 10 jours à Lampedusa ne sont pas encore arrivés jusqu'en France.

En prévision d'un supposé "afflux de migrants", le ministre de l'Intérieur a annoncé cette semaine le déploiement de 200 personnes supplémentaires.

Mais "il s'écoule souvent un délai de plusieurs semaines entre leur arrivée en Italie et le passage de la frontière", a expliqué Emmanuelle Joubert, directrice départementale de la police aux frontières.

Ainsi, les personnes interpellées jeudi étaient arrivées fin août ou début septembre en Italie. Seuls deux avaient débarqué la semaine dernière à Lampedusa.

Actuellement, les migrants arrivés à Lampedusa il y a 10 jours ont presque tous été transférés en Sicile ou sur le continent. Ils n'étaient plus qu'une centaine vendredi dans le centre d'accueil de l'île, qui peut en accueillir 400.

L'Etat se prépare. On a à la fois des renforts du département, de la sécurité publique et des renforts nationaux de la police aux frontières (PAF), des renforts technologiques, les drones et on bénéficie des renforts aériens deux fois par mois avec l'avion de la PAF.