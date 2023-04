10 hectares partis en fumée, 20 maisons évacuées et une personne interpellée : le point sur l'incendie de Colomars

Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes sont intervenus en pleine nuit, vers 4 heures du matin, pour un incendie sur les collines de Colomars dans la nuit de vendredi à samedi.

Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, les collines de Colomars ont été la proie d'un incendie qui a d'abord rapidement détruit 2,5 hectares avant le levé du soleil.

En pleine nuit, une vingtaine de maisons ont dû être évacuées par la police nationale pour permettre la mise en sécurité des résidents de ce secteur situé aux portes de Nice, chemin du Golfan.

"L'action des sapeurs-pompiers a permis de préserver une dizaine de maisons et de sauver des centaines d'hectares menacés" font savoir les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes et précisent que 54 personnes ont été évacuées et qu'aucune habitation n'a été détruite.

Évolution favorable

Une centaine de pompiers sont mobilisés durant cette matinée alors que le feu semble fixé, et que la situation "évolue favorablement" selon le SDIS 06.

Quelques parcelles de feu sont encore vives ce matin mais les pompiers azuréens luttent contre les flammes au plus près. • ©SDIS 06

Un point presse est prévu par les soldats du feu à 11 heures, un hélicoptère bombardier d'eau est actuellement sur zone et multiplie les largages.

Les pompiers continuent de se battre contre l'incendie qui est toujours porté par des rafales de vents. • © SDIS 06/M Balladelli

Le vent n'a quant à lui pas faibli avec des rafales importantes encore ce matin, avec des rafales entre 30 et 40 km/h.

Une personne interpellée et dix hectares brûlés

Christian Estrosi, le maire de Nice, s'est rendu sur place ce samedi matin. Il "salue l'intervention des pompiers du SDIS 06" et confirme l'information selon laquelle une personne a été interpellée.

Son premier adjoint, Anthony Borré confirme lui que l'individu aurait reconnu les faits.

Un pompier a été légèrement blessé et transporté au CHU de Nice, sa santé n'inspire pas de craitnes.