Attaques du 7- octobre : à Nice, dévoilement d'une stèle pour la première commémoration dédiée au massacre

Il y a tout juste un an, une attaque terroriste faisait 1200 morts après une incursion inédite des terroristes du Hamas sur le sol israélien. Pour ce triste anniversaire, un certain nombre d'hommages sont prévus aujourd'hui lundi 7 octobre dont le dévoilement d'une stèle, à Nice, par l'artiste Joann Sfar, ce lundi.

Hier, dimanche 6 octobre, un hommage a été rendu au Théâtre de Verdure. L'occasion, pour tous de se recueillir à travers des prises de parole. De nombreux drapeaux israéliens étaient visibles dans l'assistance. Et les portraits des victimes défilent sur un écran.

"C'est important d'être présent", explique ce Cannois, "de ne pas rester dans le deuil et que la vie reprenne son cours malgré la tragédie qu'on commérera chaque année."

Pour Philippe Samak, du Collectif 7 octobre, "il y a des états comme l'Arabie Saoudite, comme la Jordanie comme l'Égypte qui sont des États qui discutent avec Israël, il y a des Arabes israéliens, des musulmans otages, la question n'est de sortir de ça en Israël, mais de sortir de ça dans le monde."

Ce lundi, la Ville de Nice organise une cérémonie, sur invitation, sur la colline du château à 11h30. Ceci, à l'invitation du CRIF, Alpes-Maritimes Fraternités, le Collectif 7 octobre, entre autres.

Massacres du 7 octobre : un hommage a été rendu au théâtre de Verdure • © Ariane Masseglia/ FTV

L'artiste Joann Sfar doit a dévoilé une stèle mémorielle. Et une minute de silence a été observée. Pour Gilbert Halfon, qui fait partie de l'assistance, un an après, on est toujours dans l'incompréhension : "on peut faire la guerre mais pas la barbarie. Ces actes troublent, on se pose des questions, comment, après ça, vivre ensemble ?"

Les hommages se poursuivent un an près les massacres du 7 octobre • © Véronique Varin/FTV

Parmi les sentiments qui dominent dans la foule, de la tristesse. "Moi je ne suis pas juive mais pour moi il est important d'être présent avec les personnes" explique Marie-Hélène Moulin, pasteur.

Certains ont regretté l'absence de personnes hors la communauté juive. Dommage, estime un niçois : "je suis triste de voir l'indifférence".

Le triste anniversaire intervient au moment où l'on apprend que les faits antisémites ont augmenté de 192% au premier semestre 2024, par rapport au premier semestre 2023. C'est ce que révèle une note de la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT) au ministère de l’Intérieur.

887 faits antisémites ont été recensés sur les six premiers mois de cette année, en France.

Le 7 octobre 2023 à 6h29, des milliers de terroristes du Hamas avaient franchi la barrière entre Gaza et Israël. L'attaque avait fait 1200 morts.

D'autres manifestations d'hommages devraient avoir lieu dans les Alpes-Maritimes.