L'aéroport de Nice a la 3e plus belle approche d'aéroport au monde et la 1ère en France

Les 10 plus beaux aéroports vus du ciel en 2019 :

Donegal (Irlande)

Barra (Écosse)

Nice Côte d'Azur (France)

Orlando Melbourne (États-Unis)

St Maarten (Petites Antilles)

Saba (Petites Antilles)

Queenstown (Nouvelle-Zélande)

Toronto Billy Bishop (Canada)

London City (Angleterre)

Vallée d'Aoste (Italie)

Après avoir été sélectionné par un panel d'experts internationaux de l'industrie du voyage, l’aéroport de Nice Côte d'Azur a été élu par 7 000 votes d'internautes.L'établissement vient d'être promuSelon l'un des participants au sondage, l'arrivée à Nice : « est tout simplement splendide ! La Côte d'Azur offre des paysages et des lumières différentes à chaque départ et à chaque arrivée, et nous avons l'impression d'atterrir sur la mer. »Un aéroport niçois qui est aussi très beau la nuit :Le sondage sur les plus beaux aéroports du monde 2019 a été effectué en février de cette année et a enregistré plus de 7 000 votes. Au total,Pour profiter de la vue :D'autres aéroports français ont été choisis par les participants, mais ils ne sont toutefois pas arrivés dans le top 10 de la classification cette année. C'est notamment le cas de celui de Marseille Provence.