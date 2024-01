DIRECT. Affaire Legay : ouverture du procès du commissaire Souchi au tribunal correctionnel de Lyon

Ce jeudi 11 janvier 2024 s'ouvre à Lyon le procès du commissaire Rabah Souchi, poursuivi pour avoir provoqué par ses ordres les violences dont a été victime Geneviève Legay à Nice pendant une manifestation des "gilets jaunes".

Nous suivons le procès qui se tient au tribunal correctionnel de Lyon.

12h20 : L’audience se poursuit avec l'audition du procureur de l'époque, Jean-Michel Prêtre.

(NDLR : Le procureur avait quitté son poste en 2019 après quatre ans et demi de service. À 61 ans, il a rejoint la cour d'appel de Lyon en tant qu'avocat général. Une mutation qui est considérée comme une rétrogradation suite à l'affaire Geneviève Legay, dont sa gestion a été mise en cause.)

11h55 : Des photos tirées de la vidéo de la charge filmée par France 3 Côte d’Azur sont diffusées dans le tribunal. Le commissaire Rabah Souchi décrit ce qu’il voit sur l’image : "Quand la ligne de charge arrive à hauteur de Madame Legay, il semble qu’elle est déjà au sol."

La présidente remarque : "c’est nouveau ce que vous dites là"

Le commissaire affirme : "la ligne de charge, les porteurs de boucliers chevauchent Madame Legay qui est déjà au sol."

La vidéo de France 3 Côte d'Azur est ensuite diffusée.

On y voit la septuagénaire bousculée par un policier qui tombe par terre, son visage est ensanglanté.

La présidente reprend : "ces images sont tout de même éloquentes."

Le commissaire se défend : "je vous confirme que la ligne de charge ne s’arrête pas. On ne le voit pas mais une personne se décale. Il faut voir la vidéo de face. Le journaliste n’a jamais donné cette vidéo mais je l’ai encore visionnée récemment sur internet. Je ne dis pas que Madame Legay n’est pas tombée lors de cette phase. Je ne suis pas un chef qui se cache derrière ses responsabilités."

La présidente souligne : "vous ne produisez pas cette vidéo."

10h30 : Maître Laurent-Franck Liénard, avocat du commissaire, dénonce l’incompétence du tribunal qui selon lui, ne peut pas poursuivre pour complicité de violences suite à un ordre illégal.

« Nous sommes dans le cadre d’une opération de police administrative, du maintien de l’ordre. La légalité de cet ordre ne relève pas de votre tribunal, elle relève de la compétence du tribunal administratif », explique l'avocat.

Quelques jours avant l'audience, Me Liénard avait déjà défendu "l'absurdité juridique" de ce procès.

Me Alimi rétorque : "tout acte, y compris administratif, peut revêtir une qualification pénale."

Le procureur souligne : "vous êtes saisi d’une infraction pénale : la complicité d’un délit de violence".

10h00 : audition du commissaire Rabah Souchi. Cité, le préfet Georges-François Leclerc a écrit au tribunal pour indiquer qu’il doit gérer la crise des inondations du nord. Il rappelle qu’il a été longuement été entendu par les magistrats et n’a rien à ajouter. Il ne viendra pas à l’audience.

L'avocat de Geneviève Legay, Arié Alimi, sollicite des poursuites contre lui pour ne s’être présenté à une convocation de justice.

"Un préfet, représentant de l’Etat, méprise l’institution judiciaire. Je demande qu’il soit convoqué dans la journée ou d’ici demain."

Réponse du procureur : "la présence du préfet me paraît inutile". Il explique qu'on ne juge pas l'ordre de dispersion donné par le préfet mais l'ordre de chargé donné par Rabah Souchi.

9h30 : L'audience a pris un peu de retard. Elle devait commencer à 9h30 au palais de justice de Lyon. Le procès va s'ouvrir dans la plus grande salle d'audience du tribunal, remplie de militants venus soutenir Geneviève Legay. Au fond de la salle ont pris place quelques représentants de syndicats de police, dont Laurent Martin de Frémont, le secrétaire départemental d'Unité SGP Police.

8h45 : Le commissaire Rabah Souchi, 54 ans est arrivé très tôt au palais de justice de Lyon. Il est jugé pour "complicité de violences par une personne dépositaire de l'autorité publique".

Lyon, 11 janvier 2024 : le commissaire Rabah Souchi attend le début d'audience devant la 16ème chambre correctionnelle de Lyon. • © Michel Bernouin - FTV

Son avocat s’est chargé de répondre à la presse, face à un dossier truffé de témoignages à charge.

Devant les journalistes, Me Liénard s'est expliqué : "on va débattre du caractère erroné de l'ordonnance de renvoi. On ne fait pas le procès de la police, on juge un homme cité devant le tribunal correctionnel". Pour lui, ce procès n'est pas celui des violences policières.

Lyon, le 11 janvier 2024 : Me Laurent-Franck Liénard, l'avocat du commissaire Rabah Souchi compte plaider l'incompétence du tribunal et la relaxe de son client. • © Michel Bernouin - FTV

Sur la charge des policiers ordonnée par son client, il déclare : "Le commissaire donne un ordre dans l'application de la loi, il n'est pas responsable de l'ensemble des actes individuels des actes des fonctionnaires qui sont sous ses ordres."

L'avocat compte plaider l'incompétence du tribunal et la relaxe de son client.

"On n'oublie pas, on ne pardonne pas, Geneviève, Geneviève !"

Le commissaire a fui les micros et les objectifs, menaçant même de poursuites certains journalistes s’ils le filmaient. Une attitude contrastant avec celle de Geneviène Legay, aujourd'hui âgée de 77 ans, entourée de plusieurs dizaines de soutiens dès son arrivée. Des militants ont scandé : "On n'oublie pas, on ne pardonne pas, Geneviève, Geneviève !" Ou encore : « on est là même si Souchi ne veut pas, nous on est là ! ».

L'un d'entre eux porte un immense panneau : "Justice pour Geneviève Legay".

Lyon, 11 janvier 2024 : Geneviève Legay arrive au palais de justice de Lyon soutenue par des militants. • © Michel Bernouin - FTV

La retraitée militante a répondu aux questions des nombreux journalistes présents sur place. "J'aurais aimé que ça n'existe pas (...) Ce que je veux, c'est que justice soit rendue et on va essayer d'être sereine", a-t-elle déclaré. Geneviève Legay était la porte-parole d'Attac dans les Alpes-Maritimes. "À travers mon affaire, je veux attirer l'attention sur les violences policières", dit-elle, en espérant que des victimes issues de quartiers populaires soient reconnues à leur tour.

Rappel des faits

Les faits se sont déroulés il y a 4 ans, dans un contexte de manifestations du mouvement des "gilets jaunes" en France.

Le 23 mars 2019 à 11 h 42, Geneviève Legay, 73 ans au moment des faits, a été grièvement blessée lors d’une charge policière place Garibaldi pendant un rassemblement des "gilets jaunes". Une charge ordonnée par le commissaire de l'époque,, Rabah Souchi.

Geneviève Legay au sol, blessée à la tête ce samedi matin à Nice. • © Valery HACHE / AFP

La retraitée niçoise est sur le banc des parties civiles face au commissaire Rabah Souchi. Il est poursuivi pour avoir, par ses ordres, provoqué des violences par dépositaire de l'autorité publique (un policier de la compagnie départementale d'intervention des Alpes-Maritimes). Les blessures de Geneviève Legay ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de quatre mois.

Cette charge était-elle proportionnée ?

Un rapport de l'IGPN (l'inspection générale de la police nationale) pointe du doigt les actes du commissaire Souchi. Selon plusieurs témoignages, il a exigé une charge policière, alors que les manifestants ne présentaient pas de danger.

Le procès a été dépaysé à Lyon. Un dépaysement demandé par les avocats de Geneviève Legay.

Le tribunal correctionnel doit examiner le déroulement des faits, minute par minute, pour déterminer les responsabilités.

5 ans de prison encourus

Le commissaire encourt jusqu’à 5 ans de prison pour complicité de violences par ordres.

Demain vendredi 12 janvier, la parole sera donnée au procureur et à la défense.

Le procès étant prévu sur deux jours, il se peut que les réquisitions et la défense concluent vendredi, selon les informations obtenues auprès des avocats.

La France a été cette année plusieurs fois rappelée à l'ordre par l'ONU et le Conseil de l'Europe pour "usage excessif de la force" par ses gendarmes et policiers, ce que Paris a systématiquement contesté.