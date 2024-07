"Ce fut un véritable cauchemar" : la chanteuse Carla Lazzari se dit victime d'une tentative d'enlèvement

L'Azuréenne Carla Lazzari suscite l'émotion sur les réseaux sociaux avec le récit de sa tentative d'enlèvement. Les faits se sont déroulés le mercredi 24 juillet en début d'après-midi, au niveau du bureau de poste du Cros-de-Cagnes. Selon la police, il n'y a pas eu de dépôt de plainte.

"Alerte enlèvement. Voici ce que vous auriez pu lire ce mercredi 24 juillet sur mon compte..." Carla Lazzari, ou simplement Carla, son nom de scène, a relaté ce qu'elle qualifie de tentative d'enlèvement dans une story sur son compte Instagram. Et suscite l'indignation et les messages de soutien de sa communauté.

En ce début d'après-midi, une jeune femme patiente devant un bureau de La Poste en attendant de passer son épreuve de code de la route. Rien de plus banal.

Carla raconte pourtant avoir été interpellée par deux hommes d'environ 40 ans à bord d'une camionnette grise. Elle a esquivé, et allée s'asseoir un peu plus loin, mais ils l'ont poursuivie de manière insistante. La chanteuse s'est enfuie et s'est réfugiée dans une boulangerie où elle a attendu qu'un ami vienne la récupérer.

Carla s'en sort donc avec une grosse frayeur, un choc psychologique. Elle a immédiatement signalé les faits à la police. "Elle réalise seulement quelques jours après ce qui aurait pu se passer, si..." Joint par téléphone, son père, Jean-Sébastien Lazzari, explique le contrecoup que subit sa fille. "Elle veut surtout que son histoire serve d'avertissement aux autres. Si ça peut éviter des mésaventures..."

Les services de police confirment les faits : un procès-verbal de renseignements a été dressé et une enquête est en cours.

La chanteuse a reçu des messages de soutien, notamment dans les Alpes-Maritimes :

Néanmoins, aucune plainte n'a été déposée et, dans l'état actuel de l'enquête, les éléments permettant de caractériser une tentative d'enlèvement n'ont pu être établis.

Néanmoins, pour Florence Gavello, commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale et responsable de communication pour les Alpes-Maritimes, la jeune femme a "évidemment bien fait de se signaler auprès des services de police. Les patrouilles de terrain de la BAC et de la BST sont sensibilisées, s'ils rencontrent ces individus ou des situations similaires."

La chanteuse Carla Lazzari avait été révélée par l'émission de télévision The Voice Kids. Elle a interprété le tube "Bim Bam toi" et a représenté la France au concours Eurovision de la chanson Juniors en 2019.

