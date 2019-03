Coup de chaud sur les Alpes-Maritimes avec 25 incendies depuis le début de l'année

Les principaux incendies dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année. / © France 3 Côte d'Azur



Un feu en hiver

partis en fumée en seulement deux mois. C'est un record dont les Alpes-Maritimes se seraient bien passé en ce début d'année 2019.Gréolières, Gilette, Tourettes-sur-Loup, Lantosque, Valdeblore et Clans ces derniers jours.L'hiver dernier et les hivers précédents, de nombreux incendies ont aussi touché le département des AlpesMaritimes mais aucun de ces incendies n'a atteint de telles superficies et la violence de ceux de 2019.auraient une origine humaine. Les enquêteurs s'intéressent de près aux nombreux départs de feu comme l'explique le reportage de Jean-Christophe Routhier et Denis Pardanaud :Il y apour déterminer l'origine des incendies qui ont touché les Alpes-Maritimes en ce début d'année.