Les images exceptionnelles d'un dauphin qui joue avec des plongeurs en rade de Villefranche-sur-Mer

Jusqu'à - 18 mètres

Visiblement, il était tout seul, c'est un solitaire, c'est peut-être pour cela qu'il cherche le contact ! On a déjà vu des bancs de dauphins, mais dès qu'on coupe le moteur ou quand on se met à l'eau, les cétacés s'enfuient !

De mémoire de plongeur, il n'avait jamais vu ça ! Richard Vial, co-gérant du centre international de plongée de Nice , avait prévu une plongée avec ses stagiaires en rade de Villefranche-sur-Mer ce vendredi 12 avril. Il est 9 heures quand le bateau, deux palanquées de 4 personnes chacune et un stagiaire qui prépare le concours de moniteur, quitte Nice.. L'animal mesure plus de deux mètres, et il les accompagne jusqu'au site de plongée, à la grotte à corail.Et le hasard fait bien les choses car le stagiaire doit apprendre à filmer sous l'eau. Pendant toute la plongée, soit 40 minutes au total, le cétacé joue avec les plongeurs, à -18 mètres, pendant le palier de décompression à 3 mètres, et enfin à la surface. La scène est immortalisée :​​Richard Vial en parle encore avec émotion et il émet des hypothèses : le dauphin, remarque-t-il, a des marques sur le corps, sans doute des signes de bagarres.L'émotion est encore intacte. Et depuis, il ouvre l'oeil. Le dauphin n'a pour l'heure pas réapparu ni à Nice, ni à Villefranche.