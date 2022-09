VIDEO. Météo : les impressionnantes images des orages au large de la Côte d'Azur

Vous l'avez peut-être aperçu: la soirée d'hier a réservé des orages particulièrement impressionnants dans le ciel des Alpes-Maritimes. Petit tour en images sur ces éclairs qui ont déchiré le ciel.

Ce samedi 3 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes avait été placé en vigilance jaune aux orages. Et ce fut une réalité: une forte activité électrique a déchiré le ciel de la Côte d'Azur hier soir.

Heureusement, aucun dégât d'importance n'est à signaler pour l'heure. Mais le spectacle "son et lumière", lui, était grandiose. A l'image de cette publication de Météo France Sud-Est sur Twitter.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont capturé ces éclairs et les ont partagé. Face à ces impressionnants orages, certains étaient même relativement inquiets.

A l'image de cet internaute sur Facebook, qui a partagé cette vidéo de l'orage sur les hauteurs de Nice.

D'autres, en revanche, s'extasient sur la "puissance" dégagée par ces orages.

Notre journaliste Pascal Varnier a de son côté capturé cette vidéo très "esthétique" de l'activité orageuse au-dessus de l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

durée de la vidéo : 33sec Une vidéo de l'activité orageuse intense au dessus de l’aéroport de Nice le 3 septembre 2022. • ©Pascal Varnier / FTV

Des orages qui ont aussi été aperçus plus à l'est, du côté de Menton et de Eze.

Comme notre confrère Loïc Blache, qui a lui immortalisé les éclairs illuminant les deux ports de Menton.

Le 3 septembre au soir, les éclairs ont illuminé le port de Menton (Alpes-Maritimes) • © L. Blache / FTV

Du grand spectacle, offert par la nature et ses éléments parfois déchaînés.